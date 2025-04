Florian Thunemann mischt als Dragan "Alles was zählt" auf

Es gibt neue Entwicklungen bei Alles was zählt. Florian Thunemann übernimmt ab dem 26. Mai die Hauptrolle des Dragan Petrovic. Diese Nachricht bestätigt RTL nun in einer Pressemitteilung und gibt auch erste Informationen zur Serienfigur preis. Dragan ist ein Ex-Lover von Daniela Ziegler (Berrit Arnold, 54), der diese nun um einen Gefallen bittet. Die beiden verbindet eine leidenschaftliche On-off-Beziehung, die nach ihrem schweren Motorradunfall und Dragans plötzlichem Verschwinden ein abruptes Ende fand. Jetzt meldet sich der mysteriöse Mann nach Jahren aus dem Gefängnis zurück und bittet seine alte Liebe um Hilfe, denn er möchte vorzeitig entlassen werden.

Die Zuschauer dürfen gespannt sein, ob Dragan tatsächlich ein neues Leben beginnen will oder ob ihn seine alten Fehler erneut einholen. Florian ist bislang vor allem durch seine Rollen in öffentlich-rechtlichen Produktionen wie "SOKO Leipzig", "Morden im Norden" und "Der Zürich-Krimi" bekannt. Er selbst bezeichnet seine "Alles was zählt"-Rolle als "Schlitzohr mit Herz". Für den Wahlberliner waren die ersten Erfahrungen am Set der Daily Soap nervenaufreibend. "Mein erster Drehtag war ein bisschen wie ein Sprung ins kalte Wasser. Wegen eines Krankheitsfalls im Ensemble wurde mein Start spontan vorgezogen – ich bin quasi direkt vom Bett ins Studio gestolpert. Es war chaotisch, aber das Team hat mich sehr herzlich aufgenommen", schwärmt der 44-Jährige gegenüber dem Sender.

"Alles was zählt" läuft seit 19 Jahren im deutschen Fernsehen und hat sich in dieser Zeit immer wieder verändert. In den vergangenen Monaten konnten die Zuschauer eine Entwicklung weg von der Show als Eislauf-Telenovela verfolgen. Diese Idee erklärte Produzent Guido Reinhardt bereits im September 2024. "Wir halten an dem Eislauf-Markenkern fest, aber es wird nicht der alleinige bleiben", kündigte er gegenüber DWDL an.

RTL / Julia Feldhagen Florian Thunemann, Schauspieler

RTL / Julia Feldhagen Dr. Axel Schwarz (Daniel Aichinger, l.), Justus (Matthias Brüggenolte) und Simone (Tatjana Clasing)

