Prinz William verhielt sich "perfekt" bei Papst-Beerdigung

Prinz William (42) hat am vergangenen Samstag im Vatikan dem verstorbenen Papst Franziskus die letzte Ehre erwiesen. Im Namen seines Vaters, König Charles (76), nahm der Thronfolger als einziger britischer Royal an der bewegenden Trauerfeier auf dem Petersplatz teil. Begleitet wurde der zukünftige König Großbritanniens von Premierminister Keir Starmer. Während der Zeremonie beeindruckte der Prinz von Wales mit ruhiger Würde: Bevor er seinen Platz einnahm, verneigte sich William respektvoll am versiegelten Sarg des Papstes – ein stilles, aber bedeutsames Zeichen der Anerkennung. "Es ist wahrscheinlich das größte Kompliment für William, wenn man sagt, dass er bei der Beerdigung des Papstes fast unsichtbar war. Seine elegante Körpersprache wirkte ruhig und angemessen, während um ihn herum all die globalen Führungsdramen tobten", analysierte Judi James im Gespräch mit express.co.uk.

Judi führte weiter aus: "Als er mit Starmer am Sarg stand, neigte er in einem Moment des Nachdenkens leicht den Kopf, und es war seine Entscheidung, die Pose zu beenden, als er sich als erster vom Sarg abwandte, um Starmer zu signalisieren, dass es Zeit war, sich zu entfernen." Die Fähigkeit, "elegant, höflich und ohne Drama" zu handeln, beweise laut der Royal-Expertin, dass der dreifache Familienvater der "perfekte König sein wird". "Im Gegensatz zu Trump (78) und Co. hatte William nur eine Aufgabe, nämlich Respekt zu zollen, und er hat sie perfekt erfüllt. Seine Größe zeichnet ihn aus, aber seine Körpersprache war zurückhaltend", schließt Judi ihre Einschätzung ab.

Auch Prinzessin Kate (43) bereitete sich in den letzten Tagen intensiv auf ihre künftige Rolle als Königin vor. Wie ein Insider gegenüber The Times verriet, wollte die Frau des Thronfolgers bewusst im Hintergrund bleiben und William dabei unterstützen, Beruf und Familie miteinander zu verbinden. "Für Kate bedeutet das, dass sie als Torwächterin dafür sorgen muss, dass William seiner Arbeit nachgehen und gleichzeitig Zeit finden kann, ein aktiver Vater zu sein, und dass jeder versteht, dass das der Deal ist", berichtete die Quelle weiter. Die dreifache Mama orientierte sich dabei an dem Vorbild von Prinz Philip (✝99) und verzichtete auf äußere PR-Spielchen. Sie wollte ihre ganz eigene Linie als künftige Königin finden.

Getty Images Prinz William im April 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im März 2025

