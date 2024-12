Darum bekommt "Star Wars: The Acolyte" keine zweite Staffel

Die Star Wars-Serie "The Acolyte" wird keine zweite Staffel bekommen. Disney bestätigte jetzt offiziell, dass finanzielle Faktoren ausschlaggebend für die Entscheidung waren. Alan Bergman, Co-Vorsitzender von Disney Entertainment, erklärte gegenüber Vulture: "Wir waren mit der Performance grundsätzlich zufrieden. Allerdings erreichte sie nicht die Zahlen, die sie hätte erreichen müssen, um in Anbetracht der Kosten eine zweite Staffel anzugehen." Die im Januar 2024 gestartete Serie erzielte zwar positive Kritiken, konnte aber nicht ausreichend Zuschauer überzeugen, um ihre hohen Produktionskosten von insgesamt 180 Millionen US-Dollar zu rechtfertigen.

"The Acolyte" war als Prequel-Serie im "Star Wars"-Universum angelegt und beschäftigte sich mit der düsteren Macht der Sith. Geplant waren ursprünglich mindestens drei Staffeln, in denen unter anderem die Geschichte des Sith-Lords Darth Plagueis tiefgreifender hätte behandelt werden sollen. Mit einem Budget von 180 Millionen US-Dollar gehört die Serie zu den teuersten Produktionen des Franchise, wurde jedoch von der ebenfalls aufwendig produzierten Serie "Andor" übertroffen, die 250 Millionen US-Dollar bei insgesamt höherem Erfolg einspielte. Während "Andor" im April 2025 mit einer zweiten Staffel fortgesetzt wird, bleibt "The Acolyte" vorerst unvollendet. Trotz einer Petition mit über 80.000 Unterschriften blieben die Wünsche der Fans ungehört.

Das "Star Wars"-Universum bleibt dennoch lebendig. Neben den angekündigten neuen Folgen von "Andor" und "Ahsoka" steht auch die neue Serie "Skeleton Crew" in den Startlöchern. Letztere hat sowohl bei Kritikern als auch Zuschauern einen guten Start hingelegt, und eine Fortsetzung wird bereits diskutiert. Gleichzeitig hat sich das Franchise in die Kinos zurückgemeldet: Für 2026 ist ein Film rund um die Charaktere aus "The Mandalorian" geplant. Trotz der Enttäuschung um das Ende von "The Acolyte" verspricht Disney weiterhin spannende Projekte, die den Fans neue Abenteuer in der weit, weit entfernten Galaxis bieten sollen.

Getty Images Schauspielerin Amandla Stenberg bei der "Star Wars: The Acolyte"-Premiere 2024

Getty Images Jude Law, Schauspieler

