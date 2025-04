Starttermin für Staffel 2 von "Kaulitz & Kaulitz" steht fest

Bill Kaulitz (35) und Tom Kaulitz (35) kehren bald zurück auf den Streaming-Bildschirm: Die zweite Staffel ihrer Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz" startet am 17. Juni 2025 bei Netflix. Die beiden Musiker und Zwillingsbrüder nehmen die Zuschauer erneut mit in ihren glanzvollen Alltag, der sie zwischen den Hollywood Hills und ihrer deutschen Heimat hin- und herreisen lässt. Schon im vergangenen Jahr begeisterten die Tokio Hotel-Stars mit ihrer Homestory, in der nicht nur Partys und Musik, sondern auch private Herausforderungen im Vordergrund standen. Jetzt geht es mit neuen Episoden weiter – und laut Netflix ziehen "dunkle Wolken im Paradies" auf. Und zwar von Liebeskummer über Geschwisterzoff bis hin zu kleinen Dramen wie einem Wasserschaden, wie Kino.de berichtet.

Dabei waren Bill und Tom zuletzt sehr gefragt: Ihr Format wurde sogar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, musste sich in der Kategorie "Reality" aber dem Format Die Verräter – Vertraue Niemandem! geschlagen geben. Die erste Staffel landete in den Netflix-Charts weit oben – ihre eigenwillige Mischung aus frechem Humor, Einblicken in das turbulente Familienleben und viel Glitzer scheint den Nerv der Fans zu treffen. Hinter der Kamera stehen laut DWDL.de erneut Annika Blendl, Michael Schmitt und Pablo Ben Yakov, während Constantin Entertainment und verschiedene Produzenten für eine hochwertige Umsetzung sorgen. Neuigkeiten dürften rund um Bills Liebesleben sowie Aufnahmen mit seinem jungen Welpen neugierig machen, den er nach dem Drehschluss der ersten Staffel adoptiert hatte.

Auch abseits der Öffentlichkeit sind die beiden Brüder trotz ihrer enormen öffentlichen Präsenz füreinander da und betonen regelmäßig, wie wichtig ihnen Familie ist. Seit Tom seine Beziehung mit Heidi Klum (51) öffentlich machte, stehen nicht nur Auftritte auf der Bühne, sondern auch private Höhepunkte im Fokus – sei es gemeinsames Feiern oder tiefgründige Gesprächsrunden im eigenen Podcast der Zwillinge "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Was viele nicht wissen: Bill hat in der Vergangenheit bereits eine eigene Biografie veröffentlicht, in der er offen über Höhen und Tiefen seines Lebens spricht. Für Fans von Bill und Tom ist die neue Staffel nicht nur Nachschub an Reality-Entertainment, sondern auch eine Gelegenheit, den Zwillingen ein Stück näher zu kommen.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, März 2023

Getty Images Tom Kaulitz und Bill Kaulitz auf dem Zeltfetival Ruhr in Witten, August 2023

