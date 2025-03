Tom Kaulitz schwärmt von seinem Liebesleben mit Heidi

In ihrer neuesten Podcast-Folge von Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood haben die Tokio Hotel-Zwillinge Tom (35) und Bill Kaulitz (35) offen über Liebe und Beziehungen gesprochen. Während Bill zugibt, dass spontane Begegnungen oft nicht seinen Erwartungen entsprechen, schwärmt sein Bruder Tom von der Harmonie in seiner Ehe mit Topmodel Heidi Klum (51). "Die besten sexuellen Erfahrungen jemals in meinem Leben" habe er mit ihr gemacht, verrät der Musiker. Dass die beiden so gut zusammenpassen, erklärt Tom mit ihrer starken Verbindung auf allen Ebenen. "Auch über die Jahre hinweg – das wird immer besser", sagt er begeistert.

Bill gibt zu, dass seine eigene Prominenz oft ein Hindernis in seinem Liebesleben darstelle. Viele seiner Bekanntschaften fühlten sich "unter Druck gesetzt", wenn sie wüssten, wer da vor ihnen steht. Dennoch versuche der Sänger, locker zu bleiben und das Beste aus seinen Dates zu machen. Tom zeigt sich verständnisvoll, möchte aber nicht mit seinem Bruder tauschen: "Ich beneide dich da gar nicht drum." Er ist überzeugt, dass intime Momente besonders dann gelingen, wenn man sich gut kennt und tiefes Vertrauen herrscht. Genau das sei der Schlüssel zu seiner erfüllten Beziehung mit Heidi, erzählt der Musiker.

Tom und Heidi lernten sich 2018 kennen und heirateten ein Jahr später. Seitdem zeigen sich die beiden immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit, sei es auf romantischen Reisen oder auf glamourösen Events. Heidi, die vier Kinder aus früheren Beziehungen in die Ehe mitgebracht hat, und Tom teilen laut eigenen Aussagen von Anfang an eine besondere Nähe. "Es war sofort klar", erinnert sich Tom. Auch Heidis Beruf als Model und seine Karriere als Musiker scheinen in der Beziehung kein Hindernis zu sein – im Gegenteil: Beide unterstützen sich gegenseitig und betonen immer wieder, wie glücklich sie miteinander sind.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Spread Pictures/MEGA Collage: Supermodel Heidi Klum und Sänger Tom Kaulitz in St. Barts

