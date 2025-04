Diese vier Promis sind die Bösewichte bei "Die Verräter"

Die Premiere von Die Verräter – Vertraue Niemandem! hat es in sich. Nachdem es sich die 16 Stars in dem berüchtigten Schloss in Frankreich gemütlich gemacht haben, geht es direkt ans Eingemachte. Während alle Kandidaten mit verbundenen Augen im Kreis sitzen, wählt Moderatorin Inka Bause (56) vier von ihnen als Verräter aus, die nachts bestimmen dürfen, welche ihrer Mitstreiter ausgeschaltet werden. Wayne Carpendale (48), Mirja du Mont (49), Motsi Mabuse (44) und Charlotte Würdig (46) übernehmen diesen Job. Der Schauspieler hat ziemlichen Respekt vor der Aufgabe. "Es ist schon irgendwo zwischen einer Bürde und einer Last", erklärt er im Einzelinterview. Charlotte und Mirja zeigen sich direkt begeistert von der Auswahl.

Die Let's Dance-Jurorin hätte nicht damit gerechnet, als Verräterin auserkoren zu werden. Als Sonja ihr dann doch auf die Schulter tippt, muss sich Motsi erst einmal sammeln. "Ich habe einen Moment gebraucht. Ich war froh, dass sie noch eine Runde gegangen ist – mein Puls war auf 200", gibt die Tänzerin im Interview zu. Kurz darauf dürfen alle Mitstreiter ihre Augenbinden abnehmen und das Rätselraten beginnt.

Viele Stars hatten vor dem Start der Show erklärt, gerne ein Verräter zu sein. Für Charlotte geht dieser Traum in Erfüllung. Sie hatte im RTL-Interview erzählt: "Ich wäre so gerne ein Verräter. Da hätte ich so einen Spaß dran, weil ich einfach Bock hab, illoyal zu sein, ohne Ärger zu kriegen."

RTL Motsi Mabuse und Inka Bause bei "Die Verräter"

RTL / Stefan Gregorowius "Die Verräter"-Kandidatin Charlotte Würdig

