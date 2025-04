"Die Verräter": Charlotte Würdig will ein "Drecksack" sein

Charlotte Würdig (46) zeigt sich von einer ganz neuen Seite: In der dritten Staffel der Reality-Spielshow Die Verräter – Vertraue Niemandem! will die Moderatorin ungewohnte Facetten ihrer Persönlichkeit ausleben. "Ich wäre so gerne ein Verräter. Da hätte ich so einen Spaß dran, weil ich einfach Bock hab, illoyal zu sein, ohne Ärger zu kriegen", erzählt sie mit sichtlicher Vorfreude im Gespräch mit RTL. Die Ex-Frau von Sido (44), die die Zuschauer bisher stets als sympathische und charmante Persönlichkeit kennen, sieht in dem Spiel eine Möglichkeit, mal den "Drecksack" zu geben.

Die Show, die auf Schloss Bensberg bei Köln stattfindet, bietet eine spannende Mischung aus Strategie, sozialer Interaktion und Nervenkitzel. Neben Charlotte gehören auch prominente Namen wie die Let's Dance-Jury mit Motsi Mabuse (43), Joachim Llambi (60) und Jorge González (57) sowie Schauspieler Wayne Carpendale (48) und TikTok-Star Younes Zarou (27) zu den Teilnehmern. Ob Charlotte tatsächlich als Verräterin auserkoren wird oder loyal bleibt, bleibt vorerst ein Geheimnis. Doch schon jetzt deutet die 46-Jährige an, dass ihr Talent fürs Lügen zu Hause bei ihren Kindern perfektioniert wurde. "Man lügt die Kinder doch ständig an", verrät sie lachend.

Charlotte erlangte unter anderem durch ihre turbulente Ehe mit dem Rapper Sido zusätzliche Aufmerksamkeit. Obwohl die beiden sich 2020 getrennt haben, betonen sie stets, weiterhin gemeinsam für ihre Sprösslinge da zu sein. Privat zeigt sich Charlotte zumeist von ihrer fürsorglichen Seite – so gewährte sie Sidos Ex-Freundin Georgina Stumpf Anfang des Jahres Unterschlupf in ihrem Haus, nachdem sich die beiden kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Babys getrennt hatten. Bis heute wohnen die beiden Ex-Partnerinnen zusammen.

RTL / Stefan Gregorowius Der "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Cast der dritten Staffel

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

