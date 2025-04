Hati Suarez gesteht: Darum ist sie seit fünf Jahren Single

Im Liebesleben von Hati Suarez sollte es bisher nicht klappen. Die Germany Shore-Bekanntheit ging die vergangenen Jahre ohne den richtigen Partner an ihrer Seite durchs Leben. Wie sie in einer Pressemitteilung von RTLZWEI offenbart, liegt das allerdings keineswegs an mangelndem Interesse an einer Beziehung, sondern an etwas Tiefergehendem. "Ich bin seit fünf Jahren Single, weil ich starke Vertrauensprobleme habe", gibt die Reality-TV-Kandidatin offen zu.

Vielleicht ändert sich daran aber bald etwas. Hati gehört zum Cast der kommenden Staffel Kampf der Realitystars – und gab bereits zu, sich in der Show möglicherweise von ihrer verführerischen Seite zeigen zu wollen. "Ich habe natürlich Bock zu flirten. Also vielleicht ist ja irgendjemand für mich dabei", erklärte die ehemalige Fame Fighting-Boxerin und ergänzte selbstbewusst: "Ich bin eine hübsche, lustige Person und mit mir kann man tiefgründige Gespräche führen."

Die Beauty hat allerdings noch in einem weiteren Format die Chance auf ihr Liebesglück. Wie erst kürzlich durch RTL bestätigt wurde, sucht sie in der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love nach ihrem Perfect Match. Und dort warten einige interessante Single-Männer auf Hati: Neben Sidar Sahin, Xander Stephinger und Kevin Njie (29) zählen auch Calvin Ogara, Jonny Jaspers und Leandro Fünfsinn zu den männlichen Kandidaten.

Hati Suarez, "Germany Shore"-Bekanntheit

Hati Suarez, Dezember 2024

