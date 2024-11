Diddy erhält 30-Millionen-Dollar-Angebot für Villa in L.A.

Der US-amerikanische Sänger und Unternehmer P. Diddy hat ein Angebot für sein luxuriöses Anwesen in der Nähe von Los Angeles erhalten. Wie TMZ berichtete, bietet das Immobilienunternehmen Belwood Investments unter der Leitung von Bo Belmont knapp 28.360.748 Euro für die prachtvolle Villa an. Diddy hatte das Anwesen im Jahr 2014 für knapp 26.966.898 Euro erworben und erst kürzlich für rund 58.612.214 Euro auf den Markt gebracht. Sollte das Angebot angenommen werden, würde der Verkauf weit unter dem ursprünglich angestrebten Preis erfolgen.

Bo Belmont äußerte, dass er den negativen Ruf, der mit dem 17.000 Quadratmeter großen Anwesen verbunden ist, beseitige und den Fokus der Öffentlichkeit auf die beeindruckende Architektur und die luxuriösen Ausstattungsmerkmale legen wolle. "Das Haus hat enormes Potenzial und verdient es, in neuem Glanz zu erstrahlen", erklärte er gegenüber den Medien. Belwood Investments ist in der Branche dafür bekannt, prominente Immobilien zu deutlich reduzierten Preisen zu erwerben und sie gewinnbringend zu renovieren oder weiterzuverkaufen. So erwarb das Unternehmen bereits das Strandhaus von Kanye West (47) in Malibu für 19.852.524 Euro, obwohl Kanye es 2021 für über 53.885.422 Euro gekauft hatte.

Bo Belmont hat sich über die Jahre einen Ruf als gewiefter Geschäftsmann aufgebaut. Sein Unternehmen spezialisiert sich darauf, luxuriöse Anwesen von Prominenten zu erwerben, die aus verschiedenen Gründen ihre Immobilien verkaufen möchten. Ob Diddy auf den Deal eingehen wird, ist unklar. Er wartet immer noch im MDC Brooklyn auf seinen Prozess, bei dem ihm schwerwiegende Vorwürfe gemacht werden. Ihm werden Verschwörungen im Zusammenhang mit organisiertem Verbrechen, sexuellem Missbrauch, Betrug, Nötigung und die Förderung von Prostitution vorgeworfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bo Belmont im November 2024 in Kalifornien.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddys Familienangehörigen verlassen ein Gericht in New York City, im Oktober 2024.

Anzeige Anzeige