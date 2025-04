So kam es zur Trennung von Emma Fernlund und Umut Tekin

Vor einigen Tagen hat Umut Tekin (27) es bestätigt: Er und seine Partnerin Emma Fernlund (24) gehen nicht länger gemeinsam durchs Leben. In einem aktuellen Video auf TikTok meldet sich die Blondine nun erstmals selbst zu der Trennung. Eigentlich wollte sie das Ganze nicht in die Öffentlichkeit tragen, doch nach Umuts Ankündigung bleibt ihr keine andere Wahl. Wie sie erzählt, zog sich die Trennung sehr lange hin und verwandelte sich in ein ständiges Auf und Ab. "Ich war in einem Format, einen Monat lang. Das war das erste Mal seit November des letzten Jahres, dass ich ohne Umut irgendwo war", schildert sie. Diese Zeit habe ihr geholfen, wieder eine eigenständige Person zu sein. Und tatsächlich hat sie noch während ihrer Zeit in diesem TV-Format den Entschluss gefasst, sich von Umut trennen zu wollen. Doch wie sie auch beschreibt, hat sie sich von dem TV-Sternchen nach ihrer Rückkehr wieder einlullen lassen.

Tatsächlich hatten sie sogar Pläne, gemeinsam ein Haus zu kaufen! Doch dann wurde Emma von TV-Kollegin Walentina Doronina (24) zu einer Kluberöffnung nach Mallorca eingeladen – zusammen mit ein paar anderen Influencern, darunter auch Julius Tkatschenko. Sie alle sind als Gruppe auf die Partyinsel geflogen. Während des Fluges saßen Julius und Emma kurzzeitig nebeneinander, was Wale gefilmt und anschließend ins Internet gestellt hatte. Ein Fan soll diese Aufnahmen dann Umut geschickt haben, was die Trennung laut Emma ins Rollen gebracht hat. "Irgendwann kam ein Kollege von Umut zu mir und hielt mir sein Handy entgegen. Er meinte, dass Umut schon wieder Schluss gemacht hätte", erklärt Emma in ihrem Video. Dabei sei das Ganze genau wie damals im Dezember verlaufen, als Umut sich schon einmal von dem TV-Sternchen über WhatsApp getrennt hatte. Umut habe ihr geschrieben, dass die Beziehung beendet sei, und sie danach geblockt. Der Hauskauf war danach natürlich auch Geschichte.

Angeblich habe Umut sie weder angerufen noch das Gespräch mit ihr gesucht. Emma betont, dass die beiden tatsächlich bis heute kein Wort miteinander darüber gesprochen haben – er habe seine Siebensachen gepackt und sei aus ihrer Wohnung verschwunden. Seitdem die Trennung öffentlich gemacht wurde, wurden die beiden allerdings auch schon mit neuen Flirts in Verbindung gebracht. Sowohl um Emma und Julius als auch um Umut und Julia Römmelt (31) kursieren neue Liebesgerüchte im Netz. Dabei scheint es für die Community der beiden allerdings eher so, als würden sie sich gegenseitig eifersüchtig machen wollen.

Emma Fernlund, Reality-TV-Star

Emma Fernlund und Umut Tekin auf einer Halloweenparty 2024

