Doch keine Krise: Nico Legat gratuliert seiner Nina im Netz

Bei Nico Legat (27) und Nina Kristin (43) scheint alles wieder im Lot zu sein. Zuletzt sorgten die Realitystars mit gelöschten Instagram-Beiträgen und kryptischen Zeilen für Aufsehen. Fans spekulierten daraufhin, ob die Beziehung der beiden schon wieder beendet sei. Doch Pustekuchen – Nico und Nina sind weiterhin glücklich miteinander. "Ich liebe dich und wünsche dir nur das Beste auf der Welt", schreibt der Sohn von Thorsten Legat (56) in seiner Story und gratuliert seiner Partnerin damit liebevoll zum Geburtstag. Damit sollten die Trennungsgerüchte vorerst aus dem Weg geräumt sein.

Nina repostet die Story ihres Partners auf ihrem Social-Media-Profil, mit eigenen Worten hinterlegt sie das allerdings nicht. Am Dienstag standen die Zeichen auf Nicos Account noch auf Sturm: Die Pärchenbilder wurden verbannt und in seiner Story teilte er emotionale Worte. "Ich werde langsam zu der Person, die ich niemals sein wollte. Ich werde kalt, emotionslos und habe mit allem abgeschlossen. Der Kampf ist zu Ende", lauteten die Worte. Was genau dahintersteckte, klärte Nico bisher nicht auf.

Im März wurde bekannt, dass sich Nico und Nina intensiv kennenlernen. Damals verriet der TV-Casanova auf Social Media: "Es läuft in die richtige Richtung, es ist schon mehr als ein 'man lernt sich kennen'. Es sind auch schon Gefühle im Spiel." Seither wird die Liebe zwischen den beiden von einigen Realitystars angezweifelt. So glauben Sarah Liebich und Marlisa Rudzio (35) nicht an das Beziehungsglück von Nico und Nina. Letztere behauptet sogar, dass sie erst vor Kurzem mehrfach von dem 27-Jährigen kontaktiert wurde.

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Marlisa Rudzio im Dezember 2024

