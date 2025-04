Trotz Nina Kristin: Nico Legat ruft Ex Marlisa mehrfach an

Für Nico Legat (27) wird Mallorca offenbar zur wahren "Insel der Versuchung": Obwohl der Reality-TV-Star seit Kurzem mit Nina Kristin (42) liiert ist, soll er wiederholt das Gespräch mit Ex-Freundin Marlisa Rudzio (35) gesucht haben. Wie Marlisa im Podcast "Blitzlichtgewitter" berichtet, habe Nico in den letzten Tagen mehrfach versucht, sie zu kontaktieren – aktuell halten sich beide auf der beliebten Urlaubsinsel auf. "Ich habe morgens auf mein Handy geguckt und hatte dann sieben Videoanrufe in Abwesenheit von ihm. Grüße gehen raus, Nico", sagt Marlisa und fügt lachend hinzu: "Also, wenn ich verliebt und glücklich bin, rufe ich nicht meine Ex an, oder?" Wie sie auf die Kontaktaufnahme reagierte, will sie allerdings nicht verraten: "Den Rest behalte ich für mich – was dann noch so passiert ist."

Nicht nur dieses Verhalten von Nico gibt Marlisa Anlass zur Spekulation. Im Podcast zweifelt die 35-Jährige offen an der Beziehung zwischen dem Promi-Spross und Nina Kristin, die einigen aus verschiedenen Vorabendserien wie Unter uns und Verbotene Liebe bekannt sein dürfte. Sie hält es für unwahrscheinlich, dass die beiden als Paar demnächst im Sommerhaus der Stars zu sehen sein werden, schließt gemeinsame Auftritte in anderen Formaten aber nicht aus. Eine Nachricht an die Produktionsfirmen hat die Influencerin auch noch: "Ihr da draußen, packt mich mit rein. Ich habe noch einiges zu berichten. Ich möchte gerne auf Nico Legat treffen. Das wäre auf jeden Fall spicy." Bislang hat sich weder Nico noch Nina öffentlich zu den Vorwürfen oder den Anrufen geäußert.

Marlisa und Nico verbinden nicht nur gemeinsame TV-Erfahrungen, sondern offenbar auch eine nicht ganz abgeschlossene Geschichte. Während Marlisa als Social-Media-Star ihre Followerschaft erfolgreich an ihrem Leben teilhaben lässt, macht Nico als Promi-Verwandter und Reality-TV-Gesicht immer wieder von sich reden – sei es durch Eskapaden im Fernsehen oder im Privatleben. Nina Kristin, die mittlerweile als Partnerin an seiner Seite steht, kennt das Blitzlichtgewitter bereits aus ihrer Zeit als Model und Schauspielerin, aber auch aus verschiedenen Reality-Formaten. Ob eine Reunion der ehemaligen Turteltauben vor laufender Kamera tatsächlich demnächst stattfinden wird, bleibt offen, doch für Gesprächsstoff sorgt dieses Liebesdreieck schon jetzt mehr als genug.

Instagram / nina__kristin Nico Legat und Nina Kristin im März 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

