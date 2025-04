Fotos gelöscht: Kriselt es bei Nico Legat und Nina Kristin?

Nico Legat (27) und Nina Kristin (42) sorgen für Schlagzeilen: Seit März zeigten sich der Reality-TV-Star und das Model immer wieder verliebt auf Social Media. Doch nun gibt es Anzeichen für dunkle Wolken am Beziehungshimmel der beiden. Nico hat sämtliche gemeinsamen Pärchenfotos aus seinem Instagram-Account entfernt und teilte zudem emotionale Worte mit seinen Followern. "Ich werde langsam zu der Person, die ich niemals sein wollte. Ich werde kalt, emotionslos und habe mit allem abgeschlossen. Der Kampf ist zu Ende", hieß es in seiner Story am Wochenende. Über den aktuellen Beziehungsstatus äußerten sich weder Nico noch Nina bislang öffentlich. Auf dem Account der Blondine sind die gemeinsamen Bilder noch zu sehen.

Auch ein weiteres Indiz scheint auf eine Krise des Pärchens hinzuweisen. Marlisa Rudzio (35), die Ex-Freundin des einstigen Temptation Island-Kandidaten, berichtete gegenüber Blitzlichtgewitter, dass Nico versucht habe, sie zu kontaktieren, während beide auf Mallorca waren. "Ich habe morgens auf mein Handy geguckt und hatte dann sieben Videoanrufe in Abwesenheit von ihm. Grüße gehen raus, Nico", berichtete die Blondine und resümierte: "Also, wenn ich verliebt und glücklich bin, rufe ich nicht meine Ex an, oder?"

Seit dem Beginn der Romanze des 27-Jährigen und der 42-Jährigen hatten einige Bekannte des TV-Casanovas ihre Zweifel. Papa Thorsten Legat (56) erklärte gegenüber RTL: "Sie ist eine sehr hübsche Frau, das muss man sagen. Das ist eine zu große Hausnummer für unseren Sohn. Das ist so, als wenn ich einen kleinen Zwergpinscher habe und mit dem an der Leine gehe. [Er] sollte sich überlegen, ob er sich das antut."

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

Instagram / nico.legat Thorsten und Nico Legat, Juni 2024

