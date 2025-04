Im Babyglück: Anita Latifi ist zum ersten Mal schwanger

Anita Latifi (29) hat süße Neuigkeiten: Die Rapperin erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Das verkündet sie in einem süßen Video auf Instagram. Darin sitzen sie und ihr Partner mit dem Rücken zur Kamera, beide haben Basecaps auf, die sie schließlich umdrehen. Darauf zu lesen: Mom und Dad! Unter den Post schreibt Anita einen poetischen Text: "Und dann schickt dir Gott einen Menschen, der deiner Seele einen Frieden schenkt... Der deinem Herzen ein Lächeln bringt... Und all die Wunden in dir heilen will... Ein Geschenk, das Gott für dich geschickt hat..." Details zu Geschlecht oder Geburtstermin verrät die werdende Mama aber erst einmal nicht.

Papa ihres Kindes ist Anitas Verlobter Fabrice. Die beiden kennen sich noch aus Schulzeiten, sind aber erst Jahre später ein Paar geworden, wie sie in einem RTL-Interview ausplaudern. "Wir kommen aus derselben Stadt und Wuppertal ist halt nicht die größte Stadt und da kennt eigentlich jeder jeden. Wir sind uns irgendwann mal zufällig über den Weg gelaufen und so haben wir uns kennengelernt," plaudert Fabrice aus. In dem Gespräch verrät Anita auch, dass die Schwangerschaft überhaupt nicht geplant war: "Ich war geschockt, ich wusste wirklich gar nicht, wie ich mit dieser Situation umgehe. Aber ich war wirklich froh, als ich meinen Verlobten angerufen habe, dass er so locker damit umgegangen ist."

Anita ist aus diversen TV-Formaten wie unter anderem DSDS oder Das große Promi-Büßen bekannt. Als Nächstes wird die 29-Jährige bei Kampf der Realitystars antreten. Ein Format, auf das sie richtig Bock hat. "Also, meine Motivation ist, ich finde, 'Kampf der Realitystars' ist die geilste Show überhaupt. Sie ist lustig und man kann richtig Kohle machen", verrät das Reality-Sternchen im RTLZWEI-Interview. Sie sei eine Kämpferin und deshalb genau die Richtige für die Show – Schwächen habe sie keine.

Instagram / anitalatifi Anita Latifi und ihr Partner, April 2025

Instagram / anitalatifi Anita Latifi und ihr Freund, Februar 2025

