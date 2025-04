Nach Seitensprung: Serkan Yavuz wünscht sich Samira zurück

Serkan Yavuz (32) hat in einer offenen Fragerunde auf Instagram ein überraschend ehrliches Geständnis abgelegt: Der Reality-TV-Star gab bekannt, sich seine Ex-Frau Samira Yavuz (31) sehnlichst zurückzuwünschen. Erst im Februar hatten Samira und Serkan das Ende ihrer Ehe öffentlich gemacht. Kurz darauf wurde publik, dass Serkan seiner Frau mit Evanthia Benetatou (33) untreu gewesen war. Nun bekennt er im Netz: "Wünschen definitiv, nichts lieber als das. Aber ich habe aktuell nicht mal das Recht, das zu hoffen." Damit gibt er zu, dass er seine Familie gerne zurückgewinnen würde, fühlt sich aber offenbar aufgrund seiner Fehler unwürdig.

Die Enthüllungen rund um Serkans Seitensprung hatten für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Nachdem Samira die Trennung im Februar bekannt gemacht hatte, wurde erst Wochen später öffentlich, dass Serkan mit Eva fremdgegangen war. Die 33-Jährige hatte in ihrer Story auf derselben Plattform selbst zugegeben, mit dem Realitystar eine Affäre gehabt zu haben. Allerdings betonte sie immer wieder, dass bei ihr und Serkan keinerlei Gefühle im Spiel gewesen seien. Es sei nur ein einzelner Moment gewesen. Während Samira ihre Gefühle weitestgehend in ihrem Podcast zur Schau gestellt hat, wandte Serkan sich über seine sozialen Medien an die Öffentlichkeit, um seine Seite der Geschehnisse zu schildern.

Serkan ist allerdings nicht der Einzige, der sich wünscht, die Beziehung zwischen ihm und Samira könnte von ihm geflickt werden. Auch Eva hat bereits den gleichen Wunsch geäußert. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte in ihrer Instagram-Story gesagt: "Mein Fehltritt tut mir nach wie vor leid [...] und ich hoffe, dass sie wieder zueinanderfinden." Serkan und Samira hatten sich bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt, schnell eine Familie gegründet und ihre Liebe im Jahr 2023 mit einer Hochzeit gekrönt. Trotz der turbulenten Ereignisse der vergangenen Monate betonen beide immer wieder, wie wichtig ihnen ihre Töchter sind.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Januar 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

