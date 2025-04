So versucht Serkan Yavuz, seine Ex Samira zurückzugewinnen

Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (31) sorgten im Februar für Schlagzeilen, als sich Samira von ihrem Mann trennte – Grund war ein Seitensprung des Reality-TV-Stars. Seitdem hat sich das Paar, das durch seine Auftritte im Fernsehen und auf Social Media bekannt wurde, zunächst in unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt. Doch Serkan gibt nicht auf und macht nun öffentlich, wie sehr er sich wünscht, seine Frau zurückzugewinnen. In einer Fragerunde auf Instagram gab er ehrliche Einblicke in seine Gefühlswelt und erklärte, was er unternimmt, um das Vertrauen von Samira wiederzuerlangen.

Wörtlich sagte Serkan zu einem Fan, der wissen wollte, was er aktuell tue: "Ich bin mit allem jetzt nur noch ehrlich zu ihr, nicht mehr an ihrer Seite als Partner, aber zumindest als Mensch in ihrem Leben." Der Realitystar betonte, dass er Samira zeigen wolle, dass sie sich weiterhin auf ihn als Vater der gemeinsamen Kinder verlassen kann. Er wolle für sie stets ansprechbar bleiben und seine Aufgaben zuverlässig erfüllen, sobald seine Hilfe gebraucht wird. "Ich will einfach nur, dass sie mich immer anrufen kann, wenn sie Hilfe braucht, egal bei was", so Serkan weiter in seiner Instagram-Story.

Samira und Serkan sind durch ihre Zeit in diversen TV-Formaten bekannt geworden, unter anderem in Bachelor in Paradise. Ihre Liebe und ihr Familienleben teilten sie gern mit ihren Fans, was ihnen in der Vergangenheit viel Sympathie eingebracht hat. Trotz der schwierigen Phase betonen beide immer wieder, wie wichtig ihnen das Wohl der gemeinsamen Kinder ist. In Interviews und auf Social Media gibt es regelmäßig Einblicke ins Familienleben und den Umgang miteinander – nicht selten mit offenen Worten über Fehler, aber auch mit Hoffnung auf eine gute Zukunft als Eltern-Team. Fans spekulieren daher weiterhin, ob das ehemalige Traumpaar sich vielleicht doch wieder annähern könnte.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, April 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

