Therapiesitzungen helfen Serkan Yavuz nach Samira-Eva-Drama

In Serkan Yavuz' (32) Leben geht es aktuell drunter und drüber. Nicht zuletzt wegen seines Seitensprungs mit Reality-TV-Kollegin Evanthia Benetatou (33) hat der Familienvater seine Ehe mit Samira Yavuz (31) in den Sand gesetzt. Im Netz erntet er deshalb aktuell eine Menge Kritik und auch Hass. In seiner Instagram-Story erzählt er nun offen, dass er sich professionelle Hilfe gesucht hat, um sein Leben wieder zu ordnen. "Ich habe euch ja gesagt, dass ich hier Dinge nur noch so anspreche, wie ich denke, dass sie mir guttun und sich gut anfühlen. Und jetzt ist so ein Moment: Ich komme gerade aus der Sitzung mit meinem Therapeuten", erzählt er und fügt hinzu: "Ich fühle mich gerade wieder etwas erleichtert, einfach wieder über ein paar Dinge gesprochen zu haben."

Serkan scheut sich nicht, seiner Community einen offenen Einblick in seine Gefühlswelt zu geben und gesteht, durch die Therapie inzwischen vieles anders zu sehen als zuvor. "Man bekommt immer ein bisschen mehr Klarheit. Da merkt man einfach, wie vieles im eigenen Leben als normal empfunden wurde. Oder woher manches kommt", erklärt der 32-Jährige. Eine solche Erfahrung zu machen, lege der ehemalige Bachelorette-Kandidat jedem ans Herz: "Das ist Wahnsinn. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Auch wenn du denkst, du hast keine Probleme."

Ein Grund, weshalb sich Serkan nun aktiv mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, ist wohl sein großer Wunsch, Ehefrau Samira wieder zurückzugewinnen. Dass er die Mutter seiner Kinder in seinem Leben vermisst, ist kein Geheimnis. Aktuell wolle er ihr aber vor allem zeigen, dass sie sich besonders in Bezug auf die gemeinsamen Töchter auf ihn verlassen kann. "Ich will einfach nur, dass sie mich immer anrufen kann, wenn sie Hilfe braucht, egal bei was", betonte er in seiner Social-Media-Story und fügte eindringlich hinzu: "Ich bin mit allem jetzt nur noch ehrlich zu ihr, nicht mehr an ihrer Seite als Partner, aber zumindest in ihrem Leben."

