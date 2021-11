Ikke Hüftgold (45) will sein Liebesglück mit aller Welt teilen. Anfang der Woche hatte der Ballerman-Star bekannt gegeben, dass er wieder vergeben sei. Seit fünf Monaten geht der gebürtige Hesse nun schon mit seiner Partnerin Nina Reh durchs Leben. Nachdem sich das Duo bereits mehrfach über den Weg gelaufen war, habe es dann bei einem Konzert des "Ich schwanke noch"-Interpreten gefunkt. Jetzt veröffentlichte Ikke auch das erste gemeinsame Bild mit seiner neuen Freundin.

Auf seinem Instagram-Account teilte der Musiker jetzt ein paar Eindrücke von einer Vernissage, bei der ihm ein personalisiertes Geschenk von Udo Lindenberg (75) überreicht wurde. Neben den Schnappschüssen von der Ausstellung teilte Ikke, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, auch eine niedliche Aufnahme mit seiner Partnerin. Verliebt blicken die zwei in die Kamera, während der 45-Jährige noch ein Ausstellungsstück seines Kumpels Jürgen Kadel präsentiert.

Im Leben des in Limburg an der Lahn geborenen Entertainers scheint es in letzter Zeit wirklich rund zu laufen. Neben der Bekanntgabe seiner neuen Beziehung mit der 24 Jahre jüngeren Schönheit veröffentlichte Ikke vergangene Woche zudem einen neuen Partysong. Nachdem Felix Lobrecht (32) und Tommi Schmitt vor Kurzem in ihrem Podcast "Gemischtes Hack" einige Zeilen eines Malle-Hits improvisiert hatten, bastelte der Vollblutmusiker aus den Aufnahmen schließlich einen fertigen Track mit dem Titel "Unten kommt die Gurke rein".

Instagram / matthiasdistel Matthias Distel, Sänger

privat Ikke Hüftgolds Freundin Nina

Getty Images Ikke Hüftgold beim "Promi Big Brother"-Finale 2020

