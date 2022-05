Die Katze ist aus dem Sack! Sandra Soleil (29) und ihr Freund Tommy Pedroni waren in diesem Jahr in der dritten Staffel von #CoupleChallenge zu sehen. Um ein Haar hätten die beiden auch das große Finale für sich entschieden. Doch am Ende machten Calvin Kleinen (30) und sein jüngerer Bruder Marvin das Rennen. Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin und der TV-Aufreißer trafen in der Reality-TV-Show nicht zum ersten Mal aufeinander. Nun verriet Sandra: Sie und Calvin gingen einst ordentlich auf Tuchfühlung!

Im Interview mit Promiflash klärte sie nun auf, was zwischen ihr und dem Temptation Island-Beau lief. "Calvin und ich haben auf einer Hausparty geknutscht", verriet Sandra. Bei "#CoupleChallenge" hatte Calvin diesbezüglich bereits Andeutungen gemacht. Er ging nämlich davon aus, dass Sandra zu diesem Zeitpunkt schon mit Tommy zusammen war. Auch mit diesem Gerücht räumte die Beauty nun auf: "Zu dem Zeitpunkt war ich 'Single like a Pringle'. Tommy und ich haben uns erst nach dem Dreh von 'Are You The One?' wiedergetroffen."

Bis auf einen Kuss sei damals also nicht mehr zwischen den beiden passiert. Inzwischen haben Sandra und Calvin ein rein freundschaftliches Verhältnis. Im Netz tauschen sie sich ab und an aus. Auch mit einigen anderen ehemaligen Mitstreitern stehen Sandra und Tommy noch in Kontakt. "Auf Instagram folgen wir nur: Marvin und Calvin, Dan und Micha sowie Georgia und Olivia. Über den Rest sind wir froh, wenn wir nichts hören oder sehen", stellte das Paar gegenüber Promiflash abschließend klar.

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil im Mai 2022

RTL / Frank J. Fastner Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil und Tommy Pedroni im Mai 2022

