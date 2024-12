"Reinste Horrorshow": Fans kritisieren Lous Beauty-Eingriffe

Lisha und Lou sind als Duo in die Welt des Reality-TVs zurückgekehrt. In der Show Reality Backpackers kämpfen sie sich Seite an Seite durch den Dschungel Kolumbiens. Auf Instagram heizt der Sender Joyn den Fans nun noch mehr ein und teilt einen Clip des Ehepaars während einer Challenge – allerdings zieht Lou dabei die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Den Kommentaren nach zu urteilen, sind viele Anhänger des Duos vom Gesicht des YouTubers überrascht. "Ist das Lou? Hätte den fast gar nicht erkannt", schreibt ein User, während andere meinen: "Was ist denn mit seinem Gesicht passiert?" und "Wie sehen die beiden aus? Lange nicht gesehen, aber das ist ja die reinste Horrorshow."

Im Clip trägt Lou ein Bandana auf dem Kopf und einen Vollbart. Unter seinen Augen erkennt man allerdings tiefe Dellen – und seine Wangen erscheinen besonders prall und glatt. "Da hat er anscheinend zu viel machen lassen. Ich fand ihn vorher hübscher", meint ein Fan, während ein anderer sich aufregt: "Der sieht so aufgequollen aus und wenn er lacht, erscheinen so richtige Löcher unter seinen Augen. Warum lässt man sich so komisch verunstalten? Und was für Stümper haben den so dilettantisch aufgespritzt?" Andere unterstellen Lou, mit Testosteron nachgeholfen zu haben. "Das ganze Testo lässt ihn viel zu schnell altern", heißt es in der Kommentarspalte.

Lou selbst hat sich noch nicht dazu geäußert, ob er tatsächlich kosmetische Eingriffe über sich ergehen lassen hat oder nicht. Allerdings käme es sicherlich überraschend: Seine Partnerin Lisha bekannte sich nämlich erst vor wenigen Tagen dazu, ihr eigenes gemachtes Aussehen nicht mehr zu mögen. Sie hat sich die Lippenfiller entfernen lassen, um zu ihrem natürlichen Aussehen zurückzukehren. Dazu meinte Lou gegenüber RTL: "Ich find's cool, dass sie jetzt mehr in die seriöse Richtung gehen will. Dass sie feiner aussehen will – und nicht so porno!"

Lou und Lisha auf Mallorca

Lou und Lisha, TV-Pärchen

