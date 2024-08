Fan-Theorie: Wollte Emmy kurzen "Are You The One?"-Auftritt?

Emmy Russ (25) und Chris Broy (35) waren das erste Perfect Match bei Are You The One – Reality Stars in Love. Aber was bei den Teilnehmern der Reality-TV-Show für große Freude sorgte, lässt Fans nun spekulieren, ob das Ganze nicht eine von vornherein abgesprochene Sache war. "Ich glaube, Emmy hat es vertraglich regeln lassen, dass sie so früh wie möglich rauskommt", vermutet ein User unter einem Instagram-Beitrag, während ein anderer anmerkt: "Sorry, das war doch von Anfang an geplant, dass die beiden so früh rausgehen."

Es ist vor allem das Verhalten der TV-Bekanntheit, das bei den Zuschauern für Verwirrung sorgte: Emmy wollte während der Sendung weder knutschen noch war sie sonderlich in Flirt-Laune. Daher vermuten auch einige, dass ihr niedriger Entertainment-Faktor der Grund dafür war, dass sie die Villa als Erste verlassen musste – und dass die Perfect Matches gar nicht feststehen, sondern fortlaufend bestimmt werden. "Wenn jemand oder zwei zu wenig bieten, machen sie diese einfach zum Perfect Match. Und schon sind diese 'Langweiler' eliminiert. Und die, die für viel Drama etc. sorgen, werden eh nie zum Perfect Match. Denn die will man ja möglichst lange drin haben", spekuliert ein Nutzer.

Doch nicht nur das: Fans vermuten auch, dass Emmys Art ein eindeutiges Zeichen dafür war, dass sie nicht als Single nach Thailand gereist ist. Ihrer Meinung nach hat sich die 25-Jährige ihrem Ex Cristian wieder angenähert, von dem sie sich eigentlich im Februar 2023 getrennt hatte. Es war nämlich auffällig, dass die beiden ähnliche Storys auf ihren Profilen in den sozialen Medien teilten – und dass beide im Dezember, also vor dem "Are You The One?"-Dreh, einen Schnappschuss vom Maya Bay in Thailand auf Instagram veröffentlichten.

Anzeige Anzeige

RTL Emmy Russ, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von den Spekulationen, Emmy habe es vertraglich festlegen lassen, nach kurzer Zeit zu gehen? Das kann ich mir gut vorstellen. Es würde ihre Art und Weise erklären. Ich denke, das ist völliger Quatsch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de