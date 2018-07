Seit fast drei Jahren datet Nicole Scherzinger (40) den Tennisspieler Grigor Dimitrov (27). Erst Anfang 2016 outete sich das Paar als frisch verliebt und schwebt seitdem auf Wolke sieben. Im vergangenen September kursierten sogar Spekulationen über eine mögliche Hochzeit des Pärchens. Heizen die neusten Bilder jetzt die Gerüchteküche erst recht an? Auf einer Jacht wirkten Nicole und Grigor verliebter denn je!

Die neusten Bilder der beiden Turteltauben zeigten das Paar auf einem Luxusboot vor dem französischen Hafenort Saint-Tropez. Wie The Sun berichtete, duschte sich das Couple nach einem Sprung ins kühle Nass total vergnügt ab. Als die Sängerin dann bei sich selbst mit dem Wasserschlauch Hand anlegte, konnte ihr Freund seine Augen nicht mehr von ihrem Körper lassen. Gekrönt wurde ihre Turtelei mit dem Austausch inniger Küsse.

Noch vor einigen Monaten gestand Nicole, dass sie eine Zeit lang nicht so glücklich war. Grund dafür: Ihr ziemlich zeitintensiver Job als Künstlerin. "Es kann einsam werden. Ich bin immer unterwegs, immer alleine", erzählte die 40-Jährige dem Magazin The Star on Sunday. Offenbar hat sie mit ihrem Grigor nun aber ihr ganzes Glück gefunden!

Forty Seven/WENN.com Nicole Scherzinger und Grigor Dimitrov

WeirPhotos / Splash News Grigor Dimitrov und Nicole Scherzinger bei den Fashion Awards

Earl Gibson III/Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

