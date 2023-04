Tennis-Star Grigor Dimitrov wurde auf der Straße überfallen!

Grigor Dimitrov (31) wurde Opfer einer Straftat! Seit Jahren spielt er in der internationalen Tennisriege ganz oben mit. Privat hatte der Bulgare unter anderem mit seiner vierjährigen Beziehung zu der 13 Jahre älteren Nicole Scherzinger (44) Schlagzeilen gemacht. Aktuell ist der Sportler wieder auf der ATP-Tour und spielt in Barcelona. Doch in der spanischen Stadt kam es zu einem fiesen Überfall auf Grigor!

Wie Bild berichtet, befand sich der Tennisspieler gerade auf dem Rückweg vom Training ins Hotel, als sein Auto von einer Verbrecherbande auf dem Moped verfolgt wurde. Das blieb dann neben Grigors Fahrzeug stehen und ein Täter klappte dessen Seitenspiegel ein. Als die Nummer 25 der Weltrangliste das Fenster öffnete, um den Spiegel wieder zu richten, riss ihm plötzlich ein anderer Mann seine Luxusuhr vom Handgelenk! Der Schaden beläuft sich auf knapp 70.000 Euro.

Doch Grigor ist längst nicht der einzige Sportler, der in Barcelona auf diese Weise überfallen wurde! Im vergangenen Jahr war auch Robert Lewandowski (34) seiner teuren Uhr entledigt worden. Als der Fußballer aus dem Auto heraus Autogramme gegeben hatte, soll ein Täter die Fahrertür aufgerissen und das Schmuckstück gewaltsam entwendet haben. Der Räuber und die Uhr wurden allerdings kurze Zeit später gefunden.

Getty Images Grigor Dimitrov im April 2023 in Monaco

Instagram / grigordimitrov Grigor Dimitrov, Profi-Sportler

Getty Images Robert Lewandowski im März 2023 in Bilboa

