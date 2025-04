Patrice Aminati zeigt offen die Narben ihrer Krebsbehandlung

Patrice Aminati kämpft bereits seit rund zwei Jahren immer wieder gegen den Krebs. Im Rahmen der Behandlung musste sich die Ehefrau von Daniel Aminati (51) nicht nur Chemotherapien, sondern auch der ein oder anderen OP unterziehen. Bei Instagram wagt sie jetzt einen mutigen Schritt und zeigt einige ihrer Narben. "Auch ein Teil von mir... Narben zeigen uns, was wir schon geschafft haben", erklärt die Influencerin. Zu sehen ist unter anderem eine Narbe an ihrem Hals, die durch die Entfernung eines Tumors und einiger Lymphknoten entstanden sei. Schräg unterhalb des Schlüsselbeins kommt eine weitere Narbe zum Vorschein: Hier sei ein Port, also ein Venenzugang für die Verabreichung von Medikamenten, gelegt worden, so Patrice.

Darüber hinaus zeigt Patrice, inwiefern die Chemotherapie unter anderem ihren Haarwuchs veränderte. Auf dem Foto weist sie auf ihre "Chemolocken" an der Schläfe hin. "Auch nach der Bestrahlung sind meine Haare an den betreffenden Stellen erst dunkler und wellig nachgewachsen. Je länger die Haare werden, umso mehr ähneln sie wieder den früheren Haaren", erklärt sie ihrer Community. Einschüchtern lässt sich die Mutter einer Tochter aber nicht. Obwohl sie die Krankheit immer noch nicht besiegt hat, denkt sie positiv. Zu einem Bild des Krankenhauses schreibt Patrice: "Nach wie vor Alltag... geduldig und positiv bleiben."

Patrice' Kampf gegen den Krebs hatte 2023 begonnen, als bei ihr schwarzer Hautkrebs festgestellt wurde. Zu dem Zeitpunkt wurden der Tumor und einige Lymphknoten schnellstmöglich entfernt. Doch eine anschließende Immuntherapie konnte nicht alle Krebszellen zerstören. Im Laufe der Jahre bildeten sich immer wieder Metastasen in ihrem Körper und befielen unter anderem die Lunge, das Gehirn und ein Auge. Erst Anfang März wurden neue Metastasen entdeckt – und das nur etwa ein halbes Jahr, nachdem Patrice frei davon war. "Ich habe mich an ein Leben mit den Krebstherapien gewöhnt, und es war auch klar, dass das auch wiederkommt", zeigte sie sich in einem RTL-Interview tapfer.

Daniel und Patrice Aminati beim Fotoshooting ihrer QVC-Kollektion

Patrice Aminati, Frau von Daniel Aminati