"Das Schönste": Rebecca Ries schwärmt von Rolle als Neu-Mama

Rebecca Ries erlebt gerade die wahrscheinlich aufregendste Zeit ihres Lebens: Anfang April ist sie zum ersten Mal Mutter geworden. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram plauderte der Reality-TV-Star nun offen über ihre Gefühle als Neu-Mama und fand dabei rührende Worte für ihren kleinen Sohn Malik. "Es ist das Schönste, was mir passieren konnte. Egal, wie anstrengend die Nächte oft sind und egal, wie fertig ich bin, ich bin dankbar, dass ich Maliks Mama bin", schrieb Rebecca an ihre Follower. Dabei verriet sie auch, dass es sowohl ihr als auch ihrem Sohn aktuell sehr gut geht.

Rebecca kann ihr Glück kaum fassen und genießt jede Minute mit dem Baby. Besonders die intensive Bindung zu Malik bewegt die TV-Bekanntheit tief: "Er gibt mir so viel Liebe und Kraft, der kleine Wurm – das ist unglaublich, wirklich. Ich liebe es auch, wie sehr er meine Nähe braucht. Ich liebe ihn über alles", ließ sie in der Fragerunde weiter wissen. Für ihre Fans ist die offene Art, mit der die junge Mutter ihre neue Rolle teilt, offenbar auch eine große Inspiration. Viele freuen sich zu sehen, wie sehr Rebecca erneut strahlt und wie selbstverständlich sie die Herausforderungen des Mama-Alltags annimmt.

Schon vor wenigen Wochen hatte Rebecca auf Social Media einen ehrlichen Einblick in ihr neues Leben mit Baby gegeben und unter anderem stolz ihren After-Baby-Body präsentiert. Damals berichtete sie auch von einem kleinen Tief und verriet offen, dass sie sich manchmal schwindelig und kraftlos fühlt. Trotzdem teilte sie immer wieder auch die schönen und emotionalen Momente mit der Community – wie jetzt das unendliche Glücksgefühl, endlich Mama zu sein. Mit ihrer Mischung aus Ehrlichkeit und Freude begeistert Rebecca ihre Follower und gibt einen authentischen Einblick hinter die Kulissen ihres Alltags als Neu-Mama.

Instagram / whoisbeccs Realitystar Rebecca Ries' Baby

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries im März 2025

