Nach Trennung von Bert: Ginger Wollersheim ist neu vergeben

Ginger Wollersheim zeigt sich mit einem neuen Partner auf Mallorca. Gerade einmal vier Wochen ist die Trennung von Bert Wollersheim (74) bekannt, da präsentiert sich die Reality-TV-Bekanntheit Seite an Seite mit Lukas – einem sportlichen Mann, den sie auf der beliebten Ferieninsel auch öffentlich an ihrer Seite zeigt. Die beiden wurden gemeinsam beim Opening-Wochenende unter Mallorcas Urlaubern gesichtet. Ginger verriet gegenüber Bild, dass ihr neuer Freund im Finanzsektor arbeite, sie ihn aber erst seit kurzer Zeit kenne. Wie sie erzählte, fragte Lukas sie sogar schon während des Flugs nach Mallorca, ob sie eine Beziehung mit ihm möchte: "Meine Reaktion zuerst war: 'Keine Ahnung, weiß nicht'. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und gesagt: 'Okay, du kannst mein neuer Partner werden'", so Ginger. Fotos des Paares liegen dem Blatt vor.

Mehr Details über ihren neuen Partner wollte Ginger noch nicht verraten, bestätigte aber, dass sie und Lukas ein ähnliches Alter hätten und er deshalb deutlich jünger sei als Bert Wollersheim. Lukas schätzt an Ginger besonders ihre Lebensfreude, Offenheit und Ehrlichkeit, wie er gegenüber dem Medium betonte: "Ich schätze ihre Offenheit, ihre Ehrlichkeit, ihre Lebensfreude – und freue mich auf die Zukunft." Laut Ginger ist die Beziehung mit Bert zwar offiziell erst seit wenigen Wochen beendet, jedoch habe es schon lange in der Ehe gekriselt. "Wir hatten uns seit eineinhalb Jahren auseinandergelebt, kaum noch gesehen, auch weil ich beruflich sehr viel unterwegs war", erklärte sie. Gingers Ex-Mann Bert gestand vor Kurzem sogar, dass er ihrem aktiven Lebensstil nicht mehr folgen konnte: "Für wilden Sex fehlt mir die Luft. Sie ist in der Mitte ihres Lebens, und ich möchte sie nicht blockieren."

Ginger und Bert gaben sich 2018 auf der dänischen Insel Aerö das Ja-Wort und galten lange Zeit als Traumpaar. In den vergangenen Jahren mussten die ehemalige Bordell-Größe und die Pornodarstellerin jedoch viele gesundheitliche Rückschläge einstecken. Das ging auch an ihrer Ehe nicht spurlos vorbei – Intimität und Zärtlichkeit blieben auf der Strecke. So gestand Ginger vor wenigen Wochen im RTL-Interview, dass sie Angst habe, dass ihr Liebster beim Sex ums Leben kommt. "Hoffentlich kratzt [Bert] nicht ab", habe sie gedacht. Trotz der Trennung verstehen sich Bert und Ginger aber blendend und sind mittlerweile gute Freunde.

Anzeige Anzeige

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim, April 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Gulotta,Francesco Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2019

Anzeige Anzeige