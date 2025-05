Timothée Chalamets strikte Regeln für seine Kylie enthüllt

Timothée Chalamet (29) und Kylie Jenner (27) zeigen nach über zwei Jahren Beziehung, wie sich Gegensätze offenbar wirklich anziehen können. Während Kylie als fester Bestandteil der Reality-TV-Welt und auf Instagram fast jede Minute ihres Lebens teilt, verfolgt Timothée einen ganz anderen Ansatz: absolute Diskretion. Seit Anfang 2023 sind die beiden ein Paar, doch Timothée soll Kylie von Anfang an deutlich gemacht haben, dass er kein Accessoire für ihren Social-Media-Auftritt werden möchte – ein Punkt, auf den der Oscar-nominierte Schauspieler laut Daily Mail offenbar großen Wert legt. Zu sehen sind die beiden nur bei ausgewählten Events.

Für Kylie bedeutet diese neue Zurückhaltung einen radikalen Bruch mit früheren Beziehungen. Weder taucht Timothée in ihrer Reality-Show auf, noch finden sich auf ihren Social-Media-Kanälen gemeinsame Fotos – trotz Millionen Followern. Angeblich hat sie ihr Team sogar angewiesen, seinen Namen konsequent aus Posts herauszuhalten. Anfragen in Interviews, über ihre Beziehung zu sprechen, blockt sie kategorisch ab. Auch Timothée schweigt zu den Spekulationen und hält sein Privatleben strikt unter Verschluss. Während Kylie in früheren Partnerschaften mit Travis Scott (34) oder Tyga (35) noch private Höhen und Tiefen öffentlich teilte, scheint sie ihr Liebesglück diesmal bewusst vor neugierigen Blicken schützen zu wollen.

Schon länger wird deutlich, dass Kylie und Timothée ihrer Beziehung einen ganz besonderen Stellenwert einräumen. Laut Insidern verbringen sie jede freie Minute miteinander, genießen gemeinsame Augenblicke und führen abseits des Rampenlichts intensive Gespräche. Ihr Wunsch nach Privatsphäre zieht sich wie ein roter Faden durch die Partnerschaft. Gleichzeitig treten sie aber auch gemeinsam bei öffentlichen Events und glamourösen Anlässen auf – zuletzt bei den Oscars und dem Coachella-Festival, wo ihre zärtlichen Gesten nicht zu übersehen waren. Dass Timothée sich dennoch konsequent aus dem familiären TV-Kosmos heraushält, ist für Kylie in Sachen Liebe eine völlig neue Erfahrung.

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

