Yeliz Koc und Gerda folgen sich nach Jannik-Trennung im Netz

Yeliz Koc (31) und Gerda Lewis (32) haben eine ganz bestimmte Sache gemeinsam: Sie sind beide die Ex-Partnerinnen von Jannik Kontalis. In der Vergangenheit sorgte die Verbindung zwischen den beiden immer wieder für Probleme und eine regelrechte Schlammschlacht zwischen den Frauen. Doch seitdem sich Yeliz und Jannik vor einigen Tagen getrennt haben, scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Aufmerksamen Followern ist nämlich nicht entgangen, dass sich die beiden Influencerinnen seit Kurzem gegenseitig auf der Social-Media-Plattform Instagram folgen. Noch dazu teilt Yeliz auch noch ein Foto von sich, zu dem sie selbstbewusst schreibt: "In der Ära der Selbstliebe". Ob das heißen soll, dass die Brünette nun endgültig mit Jannik und der Zeit des Dramas abgeschlossen hat?

Dass sich Yeliz und Gerda nach all dem Stress rund um Jannik nun öffentlich so nah zeigen, sorgt für einigen Gesprächsstoff im Netz. Immerhin galten die beiden nach der Beziehung mit demselben Mann eher nicht als Freundinnen – noch im vergangenen Jahr wurde zwischen ihnen eher gestichelt als gelikt. Im Juni 2024 nannte Yeliz die ehemalige GNTM-Kandidatin sogar noch indirekt eine Ratte! Ein Jahr zuvor hatte sich Gerda in die noch frische Beziehung der jungen Mutter und des Reality-Stars eingemischt. In den vergangenen Monaten herrschte dann totale Funkstille, obwohl Gerda in der Vergangenheit mal erwähnt hatte, "seit Jahren" mit Yeliz in Kontakt zu stehen.

Dass die beiden Ex-Partnerinnen von Jannik das Kriegsbeil begraben und sich augenscheinlich zusammentun, hat der Make Love, Fake Love-Kandidat sich irgendwie selbst zuzuschreiben. Immerhin schien er einige Zeit lang zwischen ihnen hin und her zu wechseln. 2023 lernte er Yeliz im Reality-TV kennen und lieben. Nur wenige Monate später trennten sie sich und Jannik hüpfte zur nächsten Dame – Gerda. Nach nur einem Jahr zerbrach jedoch auch diese Beziehung. Das Kuriose: Beide Frauen warfen ihm vor, fremdgegangen zu sein. Im Dezember 2024 kreuzten sich die Wege von Yeliz und Jannik erneut und sie gaben ihrer früheren Liebe noch eine weitere Chance – offensichtlich ohne Erfolg. Auch jetzt ließ die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht durchsickern, dass Jannik ihr wohl erneut nicht ganz treu geblieben ist.

Katrin Hautner / ActionPress Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Realitystars

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Jannik Kontalis und Gerda Lewis

