"ZDF-Fernsehgarten"-Show: Andrea Kiewel hat Überraschung

Andrea Kiewel (59) steht in den Startlöchern für eine neue Saison des beliebten Formats ZDF-Fernsehgarten, das ab dem 4. Mai wieder sonntags vom Mainzer Lerchenberg ausgestrahlt wird. Besonders spannend wird es am 15. Juni, wenn die siebte Sendung ganz im Zeichen von "Kiwis 25. Jubiläum" steht. Wie die Moderatorin nun in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung verriet, wird sie an diesem Tag nicht allein vor der Kamera stehen: Zusammen mit dem Fernsehpublikum bekannten Gesichtern wird sie als Trio durch die Sendung führen. "Okay, ich verrate ein Geheimnis von vielen: Wir werden ein flotter Dreier sein. Guido Maria Kretschmer (59), Joachim Llambi (60) und ich. Pures Glück! Ich lache jetzt schon", eröffnete sie voller Vorfreude.

Doch der besondere Anlass bringt noch mehr: Das Jubiläum am 15. Juni fällt direkt in die Zeit rund um Andrea Kiewels 60. Geburtstag, den sie nur wenige Tage zuvor feiert. Zu diesem runden Ehrentag soll es laut der Moderatorin eine noch geheime Überraschung vom ZDF geben – und sie selbst weiß bislang nicht, was sie erwartet. "Ich wurde gefragt, ob ich mit einer Überraschung einverstanden bin, was neu für mich ist, weil ich immer alles organisiere und im Griff haben will. Aber ich sagte Ja. Also Überraschung", verriet Andrea, einstige Profi-Schwimmerin, im Interview. Damit steht fest: Auch für die erfahrene TV-Moderatorin hält der Fernsehgarten selbst nach Jahren immer noch Unerwartetes bereit.

Andrea Kiewel feiert mit der neuen Fernsehgarten-Saison nicht nur ein Produktionsjubiläum, sondern auch einen persönlichen Meilenstein. Bereits im Vorfeld war bekannt, dass einige der beliebtesten Gesichter aus der Schlager- und Unterhaltungsbranche in den ersten Shows der Saison auftreten werden – von Giovanni Zarrella (47) über Thomas Anders (62) bis Ross Antony (50). Auch in diesem Jahr bleibt sich das ZDF treu und setzt auf bunte Themenvielfalt und abwechslungsreiche Gästelisten, sodass das Publikum Woche für Woche gut unterhalten wird. Persönlich zeigt sich Andrea Kiewel immer wieder als lebensfroher Mittelpunkt des Fernsehgartens, die sich für ihre Sendung voll einsetzt und immer ein offenes Ohr für Überraschungen hat – auch wenn es ihr hin und wieder schwerfällt, die Zügel abzugeben.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Frank P. Wartenberg, Getty Images Collage: Guido Maria Kretschmer und Joachim Llambi lächeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten", Mai 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige