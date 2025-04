Das sind die ersten Gäste beim "ZDF-Fernsehgarten" im Mai

Am 4. Mai kehrt der beliebte ZDF-Fernsehgarten mit Moderatorin Andrea Kiewel (59) auf die Bildschirme zurück und gibt direkt prominenten Gästen eine Bühne. Unter anderem werden Giovanni Zarrella (47), Thomas Anders (62) und Ross Antony (50) für musikalische Highlights sorgen. Auch Spaß und Unterhaltung kommen nicht zu kurz, denn Comedian Kaya Yanar (51) wird ebenfalls dabei sein. Das ZDF bestätigte laut Schlagerprofis.de zudem weitere Acts wie Lorenz Büffel (45), Iggi Kelly (21) sowie den spannenden Duo-Auftritt von Loona (50) und Dennis Dies Das. Damit verspricht die Auftaktshow der neuen Saison wieder eine bunte Mischung aus Musik und Unterhaltung auf dem Mainzer Lerchenberg.

Doch damit nicht genug, denn auch die zweite Ausgabe des "ZDF-Fernsehgarten" am 11. Mai setzt auf eine hochkarätige Gästeliste. Mit dabei sind Schlagerstars wie Peggy March und Oli P. (46) sowie Eloy de Jong (52). Außerdem können sich die Zuschauer auf Auftritte der legendären Band Rednex sowie von Lucy Diakovska (49) freuen. US-Musikproduzent Bryan Todd tritt gemeinsam mit Kennedy Bane auf, um der Show eine internationale Note zu verleihen. Laut Südkurier hat jede Sendung wieder ihr eigenes Motto, doch eines ist bereits jetzt klar: Abwechslung und gute Laune werden auch im Jahr 2025 wieder großgeschrieben.

Andrea Kiewel, die Fans liebevoll "Kiwi" nennen, ist seit über zwei Jahrzehnten das Gesicht der beliebten ZDF-Show und führt mit ihrer lockeren Art durch die Sendung. Ihre mittlerweile 25. Saison dürfte auch aufgrund ihres großen Jubiläums am 15. Juni ein besonderes Highlight werden. Erst vor wenigen Wochen sorgte der Ticketverkauf für die kommende Staffel für Schlagzeilen, nachdem die besten Plätze in Rekordzeit vergriffen waren. Trotz der Kritik hat die Moderatoren-Ikone ihren festen Platz in der deutschen Unterhaltungswelt. Ihre charmante Art und das bunte Live-Programm erklären, warum der "ZDF-Fernsehgarten" Jahr für Jahr ein Publikumsmagnet bleibt.

ActionPress/ Future Image /Frederic Kern Giovanni Zarrella und Ross Antony

ActionPress Andrea Kiewel und Lili Paul-Roncalli im "ZDF-Fernsehgarten", 2022

