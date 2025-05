Leyla Lahouar auf XXL-Shoppingtour in Venedig für Hochzeit

Leyla Lahouar (28) steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen: Zusammen mit ihrem Bruder ist die Reality-TV-Bekanntheit extra nach Venedig gereist, um sich dort auf die Suche nach den perfekten Hochzeitsschuhen zu machen. Schon bald wird sie ihrem Partner Mike Heiter (32) das Jawort geben – und für diesen großen Tag wollte sie sich einen ganz besonderen Wunsch erfüllen. Auf Instagram verriet Leyla jetzt, dass sie gemeinsam im berühmten Jimmy Choo Store fündig geworden ist und sich dort nicht nur für ein, sondern gleich mehrere Paar Schuhe entschied.

In ihrer Story teilt die 28-Jährige mit ihren Followern ein Foto, das sie mit fünf prall gefüllten Tüten im Geschäft zeigt. Offenbar konnte sie sich nicht zurückhalten. "Ich habe mir vier Paar Schuhe, zwei Taschen und eine Sonnenbrille gekauft", schreibt die Influencerin offen dazu. Besonders emotional wird es für Leyla, weil sie mit ihrem Bruder bereits 2020 oder 2021 gemeinsam an genau diesem Ort war und sich damals versprach, ihre Hochzeitsschuhe genau hier zu kaufen, sobald es so weit ist. Jetzt hat sie dieses kleine Ritual zusammen mit ihm wahr gemacht.

Leyla und Mike kamen im vergangenen Jahr nach der Ausstrahlung des Dschungelcamps zusammen. Bei Promi Big Brother folgte dann ihre Verlobung. Damit aber nicht genug: Diesen Februar hielt Mike erneut um die Hand seiner Partnerin im Dubai-Urlaub an. Am 5. Juli will sich das Paar nun standesamtlich das Jawort geben. Ende August soll dann die große Traumhochzeit an der Amalfiküste stattfinden. Die Feierlichkeiten werden dabei von einer vierteiligen Doku-Soap begleitet.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Influencer

Anzeige Anzeige