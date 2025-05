So sehr litt Prinzessin Märtha Louise nach Tod von Ex Ari

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (53) spricht über eines der traurigsten Kapitel ihres Lebens. Etwa drei Jahre nach ihrer Trennung beging ihr Ex-Mann Ari Behn (✝47) Ende 2019 Suizid. Als sie davon erfuhr, sei sie zusammengebrochen. "Ich war komplett am Ende. Ich konnte mich nicht aus dem Bett bewegen", gesteht die Royal-Lady in dem Podcast "Who's Your Daddy". Doch für die drei Töchter, die sie mit Ari bekam, – Maud, Leah und Emma – habe sie versucht, stark zu bleiben.

Die 53-Jährige schildert, sie habe monatelang wie im Nebel funktioniert und den Alltag nur dank ihrer inneren Kraft geschafft. "Ich fühlte mich, als wäre ich jeden Tag einen Marathon gelaufen, und gleichzeitig konnte ich nicht schlafen, essen oder irgendetwas anderes. Ich war erschöpft und hatte eine Art Gehirnnebel", berichtet sie in dem Interview. Erst als es den Kindern nach etwa sechs Monaten wieder besser ging, erlaubte sich Märtha Louise, ihre Gefühle zuzulassen und fiel selbst in ein tiefes Loch: "Da kam der Absturz – ich war wirklich depressiv."

Mit Ari war die Norwegerin von 2002 bis 2017 verheiratet gewesen. Der Autor, der nach ihrer Hochzeit keinen royalen Titel annehmen wollte, ging mit seinen mentalen Problemen offen um. Bereits 2009 hatte er in einem Interview über seine psychische Gesundheit gesprochen und geschildert, dass er an chronischen Depressionen litt. Am 25. Dezember 2019 starb er durch Suizid in seinem Haus – er wurde 47 Jahre alt. Märtha Louise hat nach der schweren Zeit nach Aris Tod heute wieder neuen Lebensmut gefunden und ist erneut verheiratet: Im vergangenen Jahr gab sie dem Schamanen Durek Verrett das Jawort.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Ari Behn im Juni 2010