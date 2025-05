TV-Star Gerda Lewis war immer schnell über Trennungen hinweg

Gerda Lewis (32) hat in einer aktuellen Instagram-Fragerunde ihren Fans ganz offen verraten, wie sie nach einer Trennung mit ihren Gefühlen umgeht. Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit und das Model Gerda und Jannik Kontalis im November 2024 getrennte Wege gingen, wollten viele wissen, wie sie es schafft, sich nach Liebeskummer so schnell wieder selbst zu lieben. Die Influencerin überraschte ihre Follower mit ihrer direkten Antwort: "Ich glaube, ich bin da ein ganz schlechter Ansprechpartner, weil ich nach einer Trennung noch nie lange gelitten habe. Ich bin innerhalb von zwei bis drei Wochen darüber hinweg." Inzwischen scheinen bei Gerda auch wieder die Schmetterlinge zu fliegen – auf Social Media zeigte sie sich kürzlich frisch verliebt und knutschend mit einem neuen Mann.

Gerda erklärte weiter, dass ihr positives Mindset und ihr Vertrauen in das Leben ihr über schwierige Phasen hinweghelfen. "Ich glaube, weil ich immer das Mindset verfolge, alles soll genauso kommen, das Universum hat immer einen Plan für mich", teilte sie ihren Fans mit. Nach einer Trennung konzentriere sie sich direkt auf sich selbst, mache Dinge, die ihr guttun, habe Spaß und genieße das Leben. Sie sagt: "Ich schwelge nie in Erinnerungen oder in der Vergangenheit, ich lebe immer im Hier und Jetzt." Von langen Liebeskummer-Phasen und dem Schwelgen in Erinnerungen hält die ehemalige Bachelor-Kandidatin offenbar nichts. Stattdessen lebt sie konsequent im Hier und Jetzt.

Auch abseits ihrer Beziehungen bleibt Gerda, die mit vollem Namen Gerda Sadzeviciute heißt, ihren Fans stets authentisch und nahbar. Der Reality-TV-Star ist dafür bekannt, ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag und ihren persönlichen Gedanken teilhaben zu lassen. Besonders weibliche Fans schätzen an Gerda, dass sie stets offen mit ihren Gefühlen umgeht und gleichzeitig ein selbstbewusstes sowie optimistisches Vorbild abgibt. Durch ihre lockere Art und ihr positives Mindset findet das Model immer wieder zurück zur Leichtigkeit – egal, wie stürmisch es im Liebesleben zugeht.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis in Tansania, Oktober 2024

Stefan Gregorowius / ActionPress Gerda Lewis, Influencerin

