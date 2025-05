Carmen Geiss: Dieser Rennfahrer wäre ihr Schwiegersohn-Traum

Maximilian Günther, der deutsch-österreichische Formel-E-Pilot, sorgt an diesem Wochenende beim legendären Monaco E-Prix für Aufsehen – nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch bei eingefleischten Fans. Besonders angetan von dem 27-Jährigen ist Reality-TV-Star Carmen Geiss (60), die in der aktuellen Staffel ihrer RTL Zwei-Show "Davina & Shania – We Love Monaco" offen schwärmt: "Ich finde den Max sehr hübsch und er hat auch ein gutes Benehmen – alles, was man sich als Schwiegermutter so wünscht." Carmen, Ehemann Robert Geiss (61) und die Töchter Davina (21) und Shania (20) kennen den Rennfahrer persönlich aus ihrer Wahlheimat Monaco. Im Rampenlicht der Talkrunden rund um das große Formel-E-Wochenende treffen die Geissens und Maximilian Günther immer wieder aufeinander – gemeinsam mit anderen prominenten Deutschen beim Stammtisch.

Was viele Fans der Reality-Familie überraschen dürfte: Maximilian ist längst glücklich vergeben. Im Gespräch mit Bild stellt der Motorsportler klar: "Ich kenne die Familie sehr gut. Wir treffen uns immer wieder zum deutschen Stammtisch, auch mit anderen Sportlern, und haben viel Spaß zusammen. Ich habe eine Freundin, aber das Kompliment schmeichelt mir natürlich trotzdem sehr." Die Partnerin des Formel-E-Piloten ist die brasilianische Schauspielerin Ana Júlia Dorigon, die Maximilian beim Rennen in São Paulo kennenlernte. Während sie ihn zuletzt beim Event in Miami begleitete, muss sie beim aktuellen Saisonhighlight in Monaco passen. Doch der Rennfahrer lässt sich davon nicht ablenken: Nach einem zehnten Platz am Samstag fiebert er dem nächsten Rennen entgegen und betont: "Motorsport und Monaco gehören zusammen und es ist immer ein Highlight in der Saison."

Die enge Verbindung zwischen den Geissens und Maximilian Günther sorgt immer wieder für Spekulationen – erst vor Kurzem wurde über eine mögliche Liebelei zwischen Davina Geiss und dem Rennfahrer gemunkelt, nachdem sie sich laut eigener Aussage bei einem Besuch als "die beste Erfahrung jemals" bezeichnete. Die Gerüchte kochten hoch, doch Maximilian macht jetzt unmissverständlich klar, dass er glücklich liiert ist. Für Carmen bleibt er also tatsächlich der perfekte Schwiegersohn, den sie nie bekommt. Abgesehen vom sportlichen Ehrgeiz und wilden Karriereplänen – Maximilian will Weltmeister werden, wie er in früheren Interviews verriet – verbindet die Geissens und den Rennfahrer offenbar eine freundschaftliche Verbundenheit. Kleine Anekdote am Rande: Günther setzt beim Rennstart auf ein kurioses Ritual – er macht vor jedem Rennen alles mit links, obwohl er eigentlich Rechtshänder ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / maximilianguenther, Instagram / davinageiss Collage: Maximilian Günther und Davina Geiss

Anzeige Anzeige

Instagram / maximilianguenther Maximilian Günther, Rennfahrer, im März 2023

Anzeige Anzeige