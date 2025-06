Nach Überfall: Carmen Geiss heitert sich mit Shopping auf

Carmen Geiss (60) und ihr Ehemann Robert (61) mussten in ihrer Villa im französischen St. Tropez am vergangenen Wochenende einen schockierenden Raubüberfall erleben. Neben Bargeld erbeuteten die Täter wertvollen Schmuck und mehrere Designertaschen. Nach dem traumatischen Vorfall suchte Carmen offenbar nach Ablenkung und fand Trost beim Luxus-Onlineshopping. In einem Instagram-Video zeigt sie stolz ihre Shopping-Ausbeute: vier Taschen und einige Schlüsselanhänger. "Ich habe ganz viel bestellt. Das war ein Frusteinkauf, Robert", erklärt sie ihrem Mann, der die Kamera hält.

Mit ihrer Ausbeute zeigt sich Carmen zufrieden. Strahlend erklärt sie: "Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen viel bestellt. Ist zwar kein Hermès, aber eine süße kleine Tasche." Auch Gatte Robert lobt den Einkauf immer wieder mit den Worten "sehr schick". Die Fans der Geissens hinterlassen ebenfalls viel Liebe in den Kommentaren. "Gönn dir Frau Geiss... gönn dir" oder "Irgendwie sehr süß, wie Robert hier mit ihr spricht...Irgendwie anders, als man es sonst wahrnimmt...Irgendwie mit viel Verständnis, Liebe und Fürsorge", erklären zwei Unterstützer.

Die Geissens haben inzwischen Überwachungsmaterial der Täter auf sozialen Medien geteilt, in der Hoffnung, Hinweise von ihren Mitmenschen zu erhalten. Bei dem Vorfall hatte Carmen einen der Täter demaskieren können. Was bei der Suche nach den Männern hilfreich sein könnte, hätte aber auch böse enden können. "In diesem Moment, in dem Carmen und Robert Geiss nicht sofort das tun, was die Einbrecher wollen, stand die Sache auf der Kippe. Das hätte gefährlich werden können", erklärte ein Sicherheitsexperte gegenüber Bild.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im Juni 2025

Instagram / robertgeiss_1964 Robert und Carmen Geiss im Juni 2023

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss