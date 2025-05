Fans warten: Umut Tekins Trennungsstatement kommt im August

Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) lieferten sich nach ihrer Trennung einen regelrechten Rosenkrieg im Netz. Nach einigen Vorwürfen seitens der ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Verführerin erklärte der einstige Bachelorette-Boy schon bald ausführlich auf die Trennung einzugehen. Doch wie er nun in seiner Instagram-Story offenbart, werden sich Fans noch eine Weile gedulden müssen – und zwar ein paar Monate. "Mein Statement wird im August ausgestrahlt. Im Sommer werden wir mehr Klarheit für alles bekommen", erklärt der Realitystar und fügt hinzu: "Wir schaffen das."

Seine Stellungnahme hängt also mit einem Dreh zusammen. Dieser ist auch einer der Gründe dafür, weshalb sich Umut und seine Ex nach ihrer Schlammschlacht noch einmal sehen müssen. Der 27-Jährige kündigte dies bereits vor wenigen Tagen an – und gibt jetzt preis, dass das Treffen der beiden naht. "Wir werden uns jetzt dann demnächst sehen, [...]. Und dann werden wir ganz normal ein Abschlussgespräch führen und dann hoffe ich natürlich, dass alles friedlich verläuft und es danach auch keine Schlammschlacht mehr gibt", offenbart er.

Die ehemaligen Sommerhaus-Bewohner verkündeten ihre Trennung vor wenigen Wochen. Während sie zunächst betonten, sich gegenseitig alles Gute zu wünschen und nicht weiter über das Thema sprechen zu wollen, kam es doch zu einer öffentlichen Auseinandersetzung. Emma beschuldigte ihren Ex-Freund, sie bereits im November vergangenen Jahres mit anderen Frauen betrogen zu haben, was zu ihrer ersten Trennung führte. Darüber hinaus sorgten Schnappschüsse von der 24-Jährigen und Julius Tkatschenko sowie Aufnahmen von Umut und Julia Römmelt (31) dafür, dass der Streit weiter eskalierte. Ob das einstige Paar nun doch Frieden schließen kann, bleibt abzuwarten.

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Umut Tekin und Emma Fernlund

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin und Emma Fernlund

