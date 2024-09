"Are You The One?"-VIP-Lukas gesteht Jennifer seine Liebe

Lukas Baltruschat (30) zeigt seine romantische Seite! Der einstige Bachelorette-Finalist bandelt derzeit bei Are You The One – Reality Stars in Love mit Jennifer Iglesias (25) an. Immer wieder herrscht dicke Luft zwischen den beiden, da Lukas auch mit anderen Kandidatinnen flirtet. Nun macht er aber Nägel mit Köpfen und offenbart der Love Island-Bekanntheit seine Gefühle: "Ich habe mich in dich verliebt." Schon vorab deutete Lukas an, dass er von sich selbst überrascht ist: "Ich hätte nie gedacht, dass ich hier den Liebeskasper mache."

Jenny ist von dem Liebesgeständnis des gebürtigen Hamburgers total überfordert. Sie fühlt sich geschmeichelt, hat aber auch Muffensausen. "Ich habe brutal Schiss davor, dass wir kein Perfect Match sind und das irgendetwas verändert", erklärt die Influencerin ihre Zweifel. "Deswegen jetzt nicht heulen, weil ich genau dasselbe empfinde, was du auch für mich empfindest", gibt Jenny danach allerdings zu und gesteht Lukas damit ebenfalls ihre Liebe.

Vielleicht hält sich Lukas nun etwas zurück, was das Flirten mit anderen Frauen angeht. Erst in den vergangenen Folgen konnte der Vater einer Tochter der Versuchung nicht widerstehen: Während Jenny einen Mittagsschlaf machte, vergnügte sich Lukas mit den anderen. Jennifer war nicht begeistert: "Ich liege da fünf Meter weiter und da hat man nichts Besseres zu tun, als direkt weiter rumzuflirten?", wetterte sie danach.

RTL Jennifer Iglesias, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

RTL Lukas Baltruschat, "Are You The One – Realitystars in Love"-Kandidat

