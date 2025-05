Kommt Liebescomeback mit Annika? Andrej Mangold gibt Update

Andrej Mangold (38) hat in einer emotionalen Instagram-Story ein ehrliches Update zu seiner Beziehung mit Annika Jung geliefert. Nachdem der Reality-TV-Star im Februar das Liebes-Aus bekannt gegeben hatte, scheint es nun eine neue Chance für die beiden zu geben. Nach einer kräftezehrenden Zeit im Ausland – Andrej war fast ein halbes Jahr für Dreharbeiten unterwegs – kam es zuletzt in Amsterdam zu einem Wiedersehen mit Annika. "Ein kurzes Wochenende mit Anni. Das erste Mal seit Langem wieder wir zwei. Vertraut, intensiv und ehrlich", fasste er die Stimmung offen zusammen.

Laut dem Ex-Bachelor war genau dieses Wochenende ein echter Wendepunkt im Verhältnis der beiden. Nach langer Funkstille und viel privatem Stress nehmen sich Andrej und die Influencerin nun bewusst mehr Zeit füreinander – und zwar abseits des Alltags und ohne den Druck von außen. "Nicht zwischen Tür und Angel, nicht nebenbei, sondern echt", wie Andrej seinen Followern berichtet. Ziel der gemeinsamen Zeit sei es, in aller Ruhe über die Beziehung zu sprechen, Nähe zuzulassen und vielleicht auch Antworten auf offene Fragen zu finden. Er betont, dabei ganz auf sein Bauchgefühl und Herz zu hören – unabhängig davon, was Außenstehende über die mögliche Versöhnung denken.

Anfang des Jahres hatte Andrej im Bild-Interview das Liebes-Aus publik gemacht und schwere Vorwürfe gegen Annika erhoben. "Ich wurde am Dienstag von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, woraufhin ich zusammengebrochen bin", gab der Realitystar offen zu. Eine Bekannte habe Annika laut Andrej beim Betrügen erwischt und ihm davon berichtet: "Dass Annika während meiner Abwesenheit zum Auslandsdreh mich mehrfach belogen, betrogen und hintergangen hat."

Anzeige Anzeige

Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige