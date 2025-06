Nach Trennung: Andrej Mangold gibt Annika Jung zweite Chance

Andrej Mangold (38) und Annika Jung haben ihrer Beziehung eine zweite Chance gegeben. Nachdem sich der ehemalige Basketballspieler und die Influencerin im Februar 2025 getrennt hatten, fanden sie nun wieder zueinander. Das verrät Annika in dem gemeinsamen Podcast "No Mercy – Keine Gnade": "So kam es dazu, dass du dich entschieden hast, dem Ganzen noch mal eine Chance zu geben, beziehungsweise dir erst mal Zeit zu nehmen – wofür ich dir unendlich dankbar bin."

Seitdem sich Andrej und Annika getrennt hatten, ist viel zwischen ihnen passiert. Vor allem in Sachen Kommunikation bemerken die beiden einen gravierenden Unterschied. "Ich finde, wir reden seitdem viel offener miteinander als früher und ich habe das Gefühl, unsere Beziehung zueinander ist auch schon noch mal auf einem anderen Level angekommen", stellt Annika während der Aufnahme fest. Durch eine ehrliche Auseinandersetzung mit den tiefsten Ängsten und Sorgen beider Partner habe sich ihr Verhältnis nachhaltig verbessert. Für Annika und Andrej ist klar: Sie wollen aus vorherigen Fehlern lernen und sich gemeinsam weiterentwickeln.

Vor einigen Monaten sah das alles noch ganz anders aus. Damals berichtete der ehemalige Bachelor gegenüber Bild folgendermaßen von der Situation: "Leider bin ich seit gestern getrennt und wieder Single." Dem Sportler wurde offenbar von Bekannten erzählt, seine Partnerin sei ihm untreu gewesen. "Ich wurde am Dienstag von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, woraufhin ich zusammengebrochen bin", schilderte er. Annika wies die Vorwürfe durch ihren Anwalt von sich und möchte im Podcast aufklären, wie die ganze Situation wirklich ablief.

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung im April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und seine Freundin Annika im Januar 2025

Anzeige Anzeige