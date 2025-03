Paulina erzählt: Auch mit ihr hatte "The 50"-Paco einen Deal

Paco Herbs Verhalten bei The 50 stößt bei vielen auf Unverständnis. Der Realitystar setzte seine Mitstreiter beim Voting enorm unter Druck. Zudem steckte er mit Yeliz Koc (31) unter einer Decke und kickte ihretwegen schließlich seine gute Bekannte Paulina Ljubas (28) raus. Nun meldet sich Paulina zu dem Vorfall zu Wort. "Was der Paco nicht erwähnt hat, ist, dass er eigentlich lange davor mit mir eine Abmachung hatte", erzählt die Freundin von Tommy Pedroni (30) in ihrer Instagram-Story und führt weiter aus: "Er stand bei uns im Wohnzimmer und hat gesagt: 'Hey Paulina, lass uns wieder eine Allianz machen, wie letztes Jahr.'" Auch während des Drehs habe sie mit Paco und den anderen Kandidaten, die in Staffel eins bereits dabei gewesen waren, gemeinsam taktiert. Dass der 29-Jährige sie dann wie eine heiße Kartoffel fallen ließ, kommt bei der Reality-TV-Bekanntheit gar nicht gut an.

Auch Paco teilte zuvor seine Sicht der Dinge im Netz. Er erklärte, Yeliz habe ihn darum gebeten, Paulina aus der Show zu kicken. Er willigte ein, unter der Prämisse, dass Yeliz ihm ebenfalls aushilft – der TV-Casanova wollte nämlich gern seinen Ex-Flirt Sandra Sicora (32) loswerden. "Auf einmal hieß es: 'Nee, ich möchte ihr keine Stimme geben. Ich habe nichts gegen Sandra.' Was?! Willst du mich verarschen?! Ich habe auch mein 'Opfer' gebracht", empörte sich Paco in seiner Instagram-Story.

Am Ende sieht Paulina ihren Rauswurf relaxt. "Ich glaube, am Anfang ging es einfach darum, die Starken alle rauszuknallen. Auch die Leute, die noch einen eigenen Kopf haben, die du nicht einschüchtern kannst", gibt sie zu bedenken. Diese Vermutung deckt sich mit dem, was andere Kandidaten Paco vorwerfen. Sandra, die den internen Machtspielchen von Paco ebenfalls zum Opfer fiel, machte ihrem Ärger auf Instagram Luft. "Ich finde es absolut erschreckend, wie ein Paco es schafft, die anderen zu manipulieren und zu bedrohen", klagte sie.

Getty Images Paco Herb, Realitystar

Amazon Prime Video "The 50"-Kandidatin Sandra Sicora

