Nach Scheidung: Ben Affleck sucht eine unabhängige Frau

Ben Affleck (52) wagt nach dem Ehe-Aus mit Jennifer Lopez (55) einen Neustart auf dem Dating-Markt. Laut Insidern sucht der Hollywoodstar nach seiner Scheidung gezielt nach einer neuen Partnerin, bei der vor allem Unabhängigkeit und ein gefestigter Charakter im Vordergrund stehen. Ein enger Vertrauter verriet dem Magazin In Touch: Seine zukünftige Frau "muss unabhängig sein, fest zu ihren Überzeugungen stehen und verstehen, dass Bens Nüchternheit immer an erster Stelle kommen muss." Obwohl der Schauspieler die perfekte Frau bisher nicht gefunden habe, schaue er voller Hoffnung und mit dem Wunsch nach einer beständigen Liebe in die Zukunft.

Auch J.Lo scheint bereits weitergezogen zu sein: Sie soll ihrem Filmpartner Brett Goldstein besonders nahestehen. Während am Set von "Office Romance" alles professionell zugehe, seien die Sängerin und der Komiker laut Insidern abseits der Kameras heftig am Flirten. "Brett himmelt Jennifer geradezu an, und sie genießt die Aufmerksamkeit in vollen Zügen. Er ist so liebevoll, genau das, was sie im Moment braucht", plauderte kürzlich eine Quelle gegenüber In Touch aus. Offenbar tut ihr der Flirt gut, denn Bekannten zufolge zeigt sich Jennifer in letzter Zeit auffallend gelöst und glücklicher als zuvor.

Hinter den glamourösen Kulissen war das Liebesleben der beiden Stars schon immer voller Auf und Abs. In einem Interview mit dem Magazin GQ kurz nach der Scheidung zeigte sich der Schauspieler ganz gelassen: "Es gibt keinen Skandal, keine Seifenoper, keine Intrige [...]. Es ist einfach die Geschichte von zwei Menschen, die versuchen, ihr Leben und ihre Beziehungen zu sortieren, so wie wir es alle tun." Er fügte hinzu, dass er trotz der Trennung "nichts als Respekt" für seine Ex empfinde, auch wenn sie sich in manchen Themen – wie zum Beispiel beim Verkauf des gemeinsamen Hauses – uneinig seien.

Getty Images Jennifer Lopez im April 2025

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

