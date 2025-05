So unangenehm war Selena Gomez und Benny Blancos erster Kuss

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) haben in dem Podcast "Table Manners" mit Jessie und Lennie Ware eine besonders peinliche und zuckersüße Erinnerung an den Beginn ihrer Beziehung geteilt. Während sie gemeinsam auf der Couch saßen und das Kartenspiel "We’re Not Really Strangers" spielten, kam es zum ersten Kuss – und der hatte ungeahnte Folgen: Selena bekam so starke Aufregung, dass sie prompt einen Ausschlag im Gesicht entwickelte. "Sie war so nervös", erinnerte sich Benny an diesen besonderen Moment am Ende ihres Dates. Passiert ist das alles noch bevor die beiden offiziell ein Paar wurden, inzwischen sind sie seit Dezember 2024 verlobt.

In dem Gespräch berichtet Benny, dass Selena schon vor ihren ersten Verabredungen immer ganz früh bei ihm vor der Tür stand – oft 20 oder sogar 30 Minuten zu früh –, ohne dass sie wusste, dass seine Kameras das bemerkten. "Selena war so irre pünktlich", erklärte der Musikproduzent. Die Sängerin gestand, sie sei damals so aufgeregt gewesen, dass sie erst einmal im Auto wartete, um sich zu beruhigen, jemanden anzurufen oder das Make-up aufzufrischen. Ihr peinlicher Gesichtsausschlag nach dem Kuss brachte die Situation auf den Punkt: Selena hatte seit etwa fünf Jahren niemanden mehr wirklich gemocht und war dementsprechend überwältigt, als sie echte Gefühle entwickelte. Erst Monate später machte das Paar seine Beziehung öffentlich, bevor Benny im Dezember 2024 die Frage aller Fragen stellte.

Wer Benny und Selena schon länger verfolgt, weiß: Für die beiden begann die Romanze mit vielen kleinen, liebenswerten Unsicherheiten. Wie bereits berichtet, schwärmte Benny schon nach dem ersten Kuss, dass er das Gefühl hatte, Selena sei "die Frau fürs Leben". Das Paar kannte sich damals bereits jahrelang, aber auf echte Dates ließen sie sich erst im Sommer 2023 ein. Ihr erstes gemeinsames Abendessen im legendären Jitlada Thai Restaurant war gar nicht ausdrücklich als Date geplant – und entwickelte sich für Selena trotzdem zu "der besten Zeit seit Jahren", wie sie Benny später gestand. Zwischen den beiden sprühten von Anfang an die Funken, aber dass ein einziger Kuss ausreicht, um die Haut reagieren zu lassen, spricht für Selenas Herzklopfen und eine Liebesgeschichte, die noch viele überraschende Kapitel bereithält.

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, 2024

