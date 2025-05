Süße Überraschung für Romina Palm: Ihr Babybauch wird bemalt

Romina Palm (25) hat ein ganz besonderes Schwangerschafts-Highlight mit ihren Fans geteilt. In einem neuen Instagram-Video sitzt das Model entspannt auf einem Stuhl, während ihre beste Freundin Marla, ausgestattet mit Pinseln und Farben, vorsichtig Bambi – die berühmte Disney-Figur – auf ihren Babybauch malt. Eigentlich stand dieser beliebte Schwangerschaftstrend für Romina gar nicht auf der To-do-Liste, wie sie selbst gesteht: "Meine Community weiß: meine ganze Schwangerschaft über, habe ich keine von diesen 'typischen Schwangerschaftsdingen' gemacht … und auch das Babybauch-Bemalen stand nicht auf meiner Liste." Doch die kreative Überraschung kam so gut an, dass Romina am Ende begeistert schrieb: "Ich liebe es und bin unfassbar dankbar, dass wir es gemacht haben!"

In ihrem Beitrag schwärmt Romina weiter von diesem ganz besonderen Moment: "Es ist absolut magisch und unvergesslich!" Besonders begeistert zeigte sie sich nicht nur vom Motiv, sondern auch vom Talent ihrer Freundin Marla, die das Disney-Reh detailverliebt auf ihren Bauch zauberte. Dabei verriet die Influencerin außerdem, dass Bambi ihre absolute Lieblingsfigur aus dem Disney-Universum ist. Die Freude war ihr sichtlich ins Gesicht geschrieben – und ihre Follower wurden gleich eingeladen, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen: "Habt ihr das in eurer Schwangerschaft auch gemacht?" Viel Zeit bleibt der werdenden Mama ohnehin nicht mehr für solche Aktionen – die Geburt ihres ersten Kindes steht unmittelbar bevor, wie Romina durchblicken ließ.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Romina ihre Fans auf dem Laufenden gehalten, wie sie und ihr Partner Christian Wolf die letzten Wochen vor der Geburt verbringen. Das Paar hat sich für eine Unterkunft entschieden, die näher an Christians Familie liegt, damit sie sich gemeinsam und in vertrauter Umgebung auf das Baby vorbereiten können. Die ehemalige Germany’s Next Topmodel-Kandidatin genießt die besondere Zeit am See, lässt die Vorfreude auf ihr erstes Kind wachsen und bringt mit solchen Aktionen wie der Babybauchbemalung auch ihre lebensfrohe Seite zum Ausdruck. Insbesondere das familiäre Miteinander und Rominas enge Bindung zu ihrer besten Freundin zeigen, wie wichtig ihr innige Beziehungen in dieser spannenden Phase sind. Schon bald gibt es für Romina einen ganz neuen Alltag – bis dahin genießt sie noch die kleinen, magischen Momente voller Kreativität und Liebe.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

