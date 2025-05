Das würde Kim Virginia Hartung ohne Instagram machen

Kim Virginia Hartung (29) hat ihre Fans auf Instagram überrascht, als sie sich in einer Fragerunde ganz offen dazu äußerte, was sie ohne das beliebte Onlineportal machen würde. Die Reality-TV-Bekanntheit, die mittlerweile nicht nur durch ihre Fernsehauftritte, sondern auch als Influencerin erfolgreich ist, antwortete ehrlich auf die Frage eines Followers. Sie verriet, dass sie ihre Karriere auch ohne Instagram entspannt fortsetzen könnte: "Würde genau das machen, was ich jetzt mache. Bin ja Vermieterin und mache Investments." Zudem spielte sie mit dem Gedanken, einen alten Traum wieder aufleben zu lassen.

Der Social-Media-Star erklärte weiter, dass sie eventuell nebenher wieder als Stewardess arbeiten würde, da sie große Freude daran hatte. "Ich würde eventuell nebenher wieder mit der Fliegerei anfangen, weil ich es einfach so geliebt habe", schrieb Kim auf Nachfrage und ließ damit durchblicken, dass ihr Herz nicht nur für Medien und Immobilien schlägt. Für sie ist Instagram mehr als nur Arbeit: "Instagram ist auch ein Job, aber sehe es irgendwie eher als mein Lieblingshobby an. Stecke super viel Zeit rein, aber einfach, weil es mir mega viel Spaß macht", verriet sie ihren Fans.

Abseits ihrer Bildschirmpräsenz sorgt Kim Virginia immer wieder für Gesprächsstoff – nicht nur als Reality-TV-Star, sondern auch durch ihre oftmals überraschenden Einblicke in das echte Leben. Ihre Follower schätzen genau diese Offenheit und Bodenständigkeit, mit der sie Einblicke in ihr Privatleben gibt. Die Leidenschaft für die Fliegerei ist dabei vielen Fans kein Geheimnis mehr, denn die Influencerin hat bereits in der Vergangenheit von ihrer Begeisterung für das Fliegen erzählt. Auch in Sachen Geldanlagen und Immobilien scheint sie mit beiden Beinen im Leben zu stehen. So zeigt Kim Virginia, dass es hinter dem Insta-Glamour auch viele ganz praktische Seiten in ihrem Alltag gibt.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, April 2025

