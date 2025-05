Fiona Erdmann hätte gern mehr Einzelzeit mit ihren Kindern

Dreifach-Mama Fiona Erdmann (36) hat auf Instagram einen ehrlichen Einblick in ihren Familienalltag gegeben. In ihrer Story erzählte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin, dass sie sich nach mehr Zeit mit jedem ihrer drei Kinder sehnt. Besonders das jüngste Familienmitglied, Taj, das im Februar zur Welt kam, beansprucht derzeit viel von Mamas Aufmerksamkeit. "Es ist wunderschön mit meinen drei Schätzen, aber mir fehlt aktuell sehr die Zeit mit jeweils einem Kind allein", beschrieb sie offen ihre Gefühlslage. Fiona betonte dabei, dass ihr nicht etwa die Anwesenheit ihres Babys zu viel wird, sondern dass sie es liebt, mit allen gemeinsam Zeit zu verbringen. Dennoch fällt es ihr schwer, jedem Kind die Aufmerksamkeit zu schenken, die es braucht.

Ihre Kinder sind alle noch klein und verlangen viel Zuwendung, was dazu führt, dass das Familienleben zwar schön, aber auch herausfordernd ist: "Manchmal kann ich die gemeinsame Zeit mit allen nicht voll auskosten." Sie appellierte deshalb an andere Eltern, bewusst exklusive Zeit mit nur einem Kind zu verbringen, "weil sowohl man selbst als auch das Kind diese Aufmerksamkeit manchmal einfach braucht". Erst kürzlich konnte sie diese Exklusivzeit erleben, als ihr Sohn Leo und ihr Partner Mohamad "Mo" El Kurdi schon nach Hause gingen und sie mit ihrer Tochter Neyla intensive Momente genießen konnte. "Natürlich habe ich Leo in dem Moment vermisst, aber gleichzeitig habe ich die Zeit mit Neyla sehr genossen – sie war intensiv und wertvoll", erklärte Fiona.

Fiona teilt regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihren Fans auf Social Media. Seit Jahren zeigt sie sich dort nahbar und offen, spricht über die Höhen und Tiefen des Mutterseins und gibt ehrliche Tipps an andere Eltern weiter. Ihr Partner Mo, mit dem sie gemeinsam eine Immobilienagentur betreibt, ist dabei ein wichtiger Rückhalt. Die beiden haben sich vor sieben Jahren auf einer Dating-App kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit, mit zwei ihrer Kids

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und Mohamad El Kurdi, Oktober 2024

