Jennifer Lopez präsentiert ihre stählernen Bauchmuskeln

Jennifer Lopez (55) hat ihre Fans jetzt mit einem neuen Schnappschuss auf Instagram begeistert: Kurz vor der berühmten Met Gala präsentierte sich die Sängerin mit beeindruckend definierten Bauchmuskeln. Zu dem Foto, auf dem sie sich in sportlicher Pose zeigt, schrieb sie: "Streng dich heute an, damit du morgen strahlst." Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten – in den Kommentaren feierten Follower sie als "Queen" und überhäuften sie mit Komplimenten. Das Bild sorgte nicht nur bei Fans für Aufsehen, sondern zeigte auch, wie Jennifer nach turbulenten Monaten zu alter Stärke zurückfindet.

Während Jennifer auf Social Media für Begeisterung sorgt, macht sie auch abseits des Rampenlichts Schlagzeilen. Am Set ihres neuen Films "Office Romance" soll es zwischen ihr und Brett Goldstein kräftig gefunkt haben. Laut Insidern der InTouch arbeite das Duo zwar professionell, doch zwischen den Takes soll es immer wieder zu Flirts kommen. Jennifer scheint das neue Interesse zu genießen – besonders nach ihrer Trennung von Ben Affleck (52). Ihre Ehe war Anfang 2024 nach einem zweiten Liebes-Revival endgültig gescheitert.

Die Trennung hinterließ wohl Spuren: Laut OK! soll sie das Selbstbewusstsein von Jennifer schwer getroffen haben. Doch selten wirkte die Künstlerin so entschlossen und energiegeladen wie jetzt. Bereits im Dezember hatte es nach einem gemeinsamen Auftritt in Aspen Gerüchte um eine mögliche Romanze mit Kevin Costner (70) gegeben – allerdings ohne offizielle Bestätigung. Trotz aller Spekulationen um ihr Liebesleben scheint sie nun bereit zu sein, ein neues Kapitel aufzuschlagen – selbstbestimmt, fokussiert und mit frischer Energie. Für Jennifer Lopez beginnt offenbar ein neuer Lebensabschnitt.

Getty / Valerie Macon, Getty / Amy Sussman Jennifer Lopez und Brett Goldstein

Getty Images Jennifer Lopez im April 2025

