Jennifer Lopez und Ben Afflecks Scheidung ist endlich durch

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) sind offiziell geschieden. Nach der Einigung über ihre Scheidungsbedingungen im Januar 2025 erklärte ein Gericht in Los Angeles am 21. Februar, dass die Ehe der beiden rechtlich aufgelöst ist. Das geht nun aus Gerichtsdokumenten hervor, die People vorliegen. Jennifer hatte die Scheidung bereits im August 2024 eingereicht, genau am zweiten Hochzeitstag des Paares. Dem Antrag zufolge nannte sie unüberbrückbare Differenzen als Grund.

Anders als einige vielleicht vermuteten, war die Scheidungseinigung zwischen Jennifer und Ben schnell und unkompliziert getroffen worden, wie TMZ berichtete. Beide Stars beschlossen, jeweils das zu behalten, was sie während ihrer Ehe individuell verdient hatten. So konnte die Sängerin weiter von ihren Einnahmen der vergangenen Jahre profitieren, während der "Batman"-Star seine Verdienste aus verschiedenen Filmprojekten behielt. Auch hinsichtlich ihres gemeinsamen Anwesens fanden sie eine einvernehmliche Lösung – die Bedingungen blieben jedoch vertraulich. Zudem legte Jennifer den Nachnamen ihres Ex-Partners ab und nahm wieder ihren Geburtsnamen Jennifer Lynn Lopez an.

Die Liebesgeschichte von Jennifer und Ben erstreckt sich über mehr als zwei Jahrzehnte. Die beiden hatten sich 2001 am Set des Films "Gigli" kennengelernt und waren ein Jahr später verlobt. Doch die Hochzeit wurde abgeblasen, sodass sie im Jahr 2004 wieder getrennte Wege gingen. Nach gescheiterten Ehen auf beiden Seiten fanden die beiden 2021 wieder zueinander, verlobten sich ein weiteres Mal und heirateten 2022 in Las Vegas. Ihre Ehe schien jedoch von Beginn an schwierig. 2024 kursierten erstmals Gerüchte über Probleme in der Ehe, die durch das Einreichen der Scheidung im August desselben Jahres dann mehr als bestätigt wurden.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2003

