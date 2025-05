Nach Trennung: Samira Yavuz' Selbstwertgefühl war "kacke"

Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) hat jetzt in ihrem Podcast "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" ganz offen über die schwierige Zeit nach ihrer Trennung gesprochen. Besonders ihr Selbstwertgefühl habe nach dem Liebes-Aus stark gelitten, wie sie in der aktuellen Folge verrät. Sie spricht nicht nur über das Gefühl, vom Ex-Partner hintergangen worden zu sein, sondern auch darüber, wie schwer es war, mit dem Gedanken fertigzuwerden, dass er die Intimität mit einer anderen Frau geteilt hat. "Du kannst mit einem Menschen nicht mehr Intimität austauschen, als eben beim Sex selber, oder? Also es geht einfach nicht enger", schildert Samira die härteste Erkenntnis. Die Zeit nach der Trennung beschreibt sie als besonders schmerzhaft und belastend: "Alles war kacke. Von Selbstbewusstsein zu Selbstwert, alles war kacke", fasst sie ihre Gefühlslage zusammen.

Im weiteren Verlauf des Podcasts legt Samira dar, wie sich die Beziehungskrise und das Ende auf unterschiedliche Lebensbereiche ausgewirkt haben. Ihr Körpergefühl habe stark gelitten, sie habe sich lange Zeit nicht wohlgefühlt und sei mit ihrem Aussehen unzufrieden gewesen – vor allem durch "fünf Kilo zu viel", wie sie selbstkritisch erzählt. Samira gesteht weiter, dass sie sich eine Zeit lang "nicht schön" fand und sich von Versagensgedanken geplagt fühlte. Dennoch macht sie klar, dass sie keine Opferrolle einnehmen möchte. Sie will nicht das Mitleid anderer, sondern ihre Stärke zurückgewinnen und sich davon befreien, von äußeren Umständen definiert zu werden.

Für Samira sind Offenheit und Ehrlichkeit ein Markenzeichen geworden – nicht nur in ihrem Podcast, sondern auch in den sozialen Medien. Seit ihren ersten Auftritten im Reality-TV hat sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, die sie auch in schweren Zeiten unterstützt. Neben einigen kritischen Stimmen bewundern viele, dass Samira keine Angst hat, Schwächen zu zeigen und ihre Verletzlichkeit öffentlich zu machen. Privat steht für die Influencerin inzwischen ihre Rolle als Mutter im Mittelpunkt. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Einblicke ins Leben mit ihren beiden Kindern und lässt ihre Fans wissen: Auch nach Tiefschlägen gibt es immer wieder neues Glück.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im November 2021

