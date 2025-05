Trennungen als PR-Taktik? Samira Yavuz versteht Fans nicht

In der deutschen Reality-TV-Landschaft gibt es immer wieder Schlagzeilen über angebliche PR-Trennungen. Samira Yavuz (31), die sich erst kürzlich von Serkan Yavuz (32) getrennt hat, meldete sich nun bei ihren Fans auf Instagram zu Wort. In ihrer Story machte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin ihrem Unverständnis darüber Luft, dass viele Zuschauer glauben, Promi-Trennungen würden allein aus Werbegründen inszeniert. Sie erklärte ironisch: "Also ja, ich bin mit zwei kleinen Kindern ausgezogen, nur für ein bisschen PR. Klar." Hinter den Kulissen gehe es aber um viel mehr als bloße Aufmerksamkeit, betonte sie.

Samira nahm auch Bezug auf die aktuellen Schlagzeilen rund um Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32), bei denen Fremdgehgerüchte für Aufsehen sorgen. Mit spitzer Zunge schrieb sie in ihrer Story: "Die anderen sind direkt auf den Zug aufgesprungen, der Richtung 'Erfolg' fährt. Für alle, die es noch nicht wussten – Gefühle lassen sich nicht managen." Weiter betonte die zweifache Mutter, dass das öffentliche Interesse an negativen Geschichten oft darüber hinwegtäusche, wie belastend eine Trennung wirklich sei. Sie schrieb: "Da denken die Menschen auf einmal, man könnte sich mit Handtaschen oder Kleidung die Tränen vom Gesicht wischen, die ja eh nicht echt sind. Ganz verrückt." Für Samira steht fest: Hinter jeder Trennung stecken echte Gefühle und Herausforderungen, die viele Außenstehende wohl gar nicht wahrnehmen.

Aktueller Anlass für die Mutmaßungen ist wohl das aktuelle Fremdgeh-Drama um Mike und Leyla. Der 32-Jährige hatte seinen Junggesellenabschied mit seinen Kumpels auf Ibiza gefeiert. Laut einem Insider habe die Jungstruppe sich dabei einige Frauen in ihr Haus eingeladen – für Leyla ein echter Vertrauensbruch. Mike dementierte die Gerüchte in einer aktuellen Instagram-Story und beteuerte, dass er kein "Fremdgeher" sei. Seine Verlobte weiß dennoch nicht, was sie glauben soll. "Ich bin einfach richtig enttäuscht und schockiert – es kamen jetzt noch andere Sachen raus. Ich bin gerade einfach an dem Punkt, dass ich mit diesem Menschen nicht reden möchte", machte Leyla deutlich.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

Getty Images Mike Heiter und Leyla Lahouar, Reality-TV-Bekanntheiten

