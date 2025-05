Verlassen bald mehrere Seriencharaktere "Alles was zählt"?

Bei Alles was zählt stehen offenbar alle Sterne auf Abschied. Aktuell scheinen nämlich Ingo (André Dietz, 49) und Ben (Jörg Rohde, 41) mit dem Gedanken zu spielen, auszuwandern. Grund dafür ist die Rückkehr von Simone (Tatjana Clasing, 61). Simone sorgte in der Vergangenheit für einigen Zwiespalt, und das vor allem in der eigenen Familie: Weil die Matriarchin immer wieder Intrigen spinnt, steht Ingo privat unter Stress und Ben beruflich. Denn er löste sie in der Geschäftsführung im Steinkamp-Zentrum ab. Jetzt scheint der Druck für die beiden Männer zu hoch zu werden. "Lass uns einfach auswandern! Sofort! Bolivien, Papua-Neuguinea?", schmieden sie in den neuesten Folgen zunächst scherzhaft gemeinte Fluchtpläne – doch die könnten durchaus Realität werden, was für die Fans ein Abschied von ihren Charakteren bedeuten würde.

"Alles was zählt" ist immer für ein Drama gut, und zuletzt scheinen diese sich immer wieder um Simone zu drehen. Während die Geschäftsfrau ihren Mitmenschen das Leben schwer macht, hat sie nämlich auch selbst Probleme. Vergangenen Monat drehten sich diese vor allem um ihren Ehemann Richard (Silvan-Pierre Leirich, 64). Richard will nach mehreren Jahren Ehe nun die Scheidung von seiner Frau. Nachdem sie ihren Schwiegersohn dazu überredet hatte, an seiner Affäre festzuhalten, erlitt ihr Gatte einen Herzinfarkt. Noch im Krankenhaus fällt Richard endgültig seine Entscheidung, das Ehe-Aus offiziell zu machen. Ein Entschluss, der nicht nur Simone, sondern auch die Fans mit offenen Mündern zurücklässt. So sammeln sich im Netz Meinungen, die zwischen der Hoffnung, die beiden finden wieder zueinander, und vollständigem Unverständnis variieren.

"Alles was zählt" gehört seit der Premiere 2006 zu den festen Größen im deutschen Vorabendprogramm. Ursprünglich drehte sich in der Daily alles um das Thema Eiskunstlauf. Der Sport ist über die Jahre ein wenig in den Hintergrund gerückt – stattdessen gerieten andere Sportarten wie Tanz und kurzzeitig auch Boxen oder Fußball in den Fokus. 2014 gab RTL offiziell bekannt, keine Sportart mehr ins Zentrum von "Alles was zählt" setzen zu wollen. Das hielt aber nur rund ein Jahr, denn ab 2015 wurde Eiskunstlauf wieder ein zentraler Bestandteil des Formats.

Getty Images André Dietz, Schauspieler

16303828 Simone (Tatjana Clasing) und Richard (Silvan-Pierre Leirich) vor dem Steinkamp-Zentrum

